"Я остался ни с чем": обнищавший звезда "Дома-2" Гобозов едва сводит концы с концами
39-летний Александр Гобозов запомнился многим телезрителям как один из самых ярких участников "Дома-2". После ухода с проекта он постепенно выпал из поля зрения - как выяснилось, в настоящее время мужчина испытывает серьезные материальные трудности.
Александр Гобозов решил исповедаться перед подписчиками в соцсетях. Экс-участник реалити-шоу пожаловался на серьезные финансовые проблемы.
По словам Гобозова, он в буквальном смысле сводит концы с концами - звезде едва удается платить за небольшую квартирку.
Гобозов признается, что зарабатывает сейчас за счет мелких подработок. "Самое больное для меня то, что я не могу дать своему сыну все, что ему нужно. Поймите правильно, это не попытка вызвать жалость или поплакаться. Многие люди ошибочно полагают, что если человек медийный, то это равно богатый и успешный. Это не так. Богатые (в моем случае бедные) тоже плачут", - заключил экс-участник "Дома-2".
Сколько получали на проекте звезды "Дома-2"
По некоторым данным, именно у Александра и Алианы Гобозовых были cамые высокие зарплаты за всю историю проекта "Дом-2".
Звезды ежемесячно получали на двоих 500 тысяч рублей - таким образом продюсеры поощряли главных скандалистов проекта, сообщали СМИ.