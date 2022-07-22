"Я остался ни с чем": обнищавший звезда "Дома-2" Гобозов едва сводит концы с концами

Вадим Карасев

39-летний Александр Гобозов запомнился многим телезрителям как один из самых ярких участников "Дома-2". После ухода с проекта он постепенно выпал из поля зрения - как выяснилось, в настоящее время мужчина испытывает серьезные материальные трудности.

Александр Гобозов решил исповедаться перед подписчиками в соцсетях. Экс-участник реалити-шоу пожаловался на серьезные финансовые проблемы.



Вся эта былая слава закончилась. Я остался ни с чем. Я смог построить успешную карьеру на проекте "Дом-2", был топ-менеджером компании NL и забрал Mercedes с чеком 500 000 рублей. Знаете, раньше у меня было много денег. И самая большая ошибка в том, что я думал, так будет всегда. Но деньги и слава заканчиваются быстрее, чем пирожки на Павелецком.

По словам Гобозова, он в буквальном смысле сводит концы с концами - звезде едва удается платить за небольшую квартирку.

Через 28 дней мне уже 40 лет, а у меня как у латыша — хрен да душа. Все, что у меня есть — сын, который мне дороже всего на свете. И где все то, что я строил эти годы? Где все то, за чем я так безудержно гнался всю жизнь? Говоря, что у меня ничего нет, я не блефую. Это действительно так. На днях я снял маленькую квартирку, площадью всего 20 квадратов. И даже за нее мне с трудом удается платить. И этот пост я пишу со старого андроида, который тупит, как ботаник на свидании с красоткой.

Гобозов признается, что зарабатывает сейчас за счет мелких подработок. "Самое больное для меня то, что я не могу дать своему сыну все, что ему нужно. Поймите правильно, это не попытка вызвать жалость или поплакаться. Многие люди ошибочно полагают, что если человек медийный, то это равно богатый и успешный. Это не так. Богатые (в моем случае бедные) тоже плачут", - заключил экс-участник "Дома-2".

Сколько получали на проекте звезды "Дома-2"

По некоторым данным, именно у Александра и Алианы Гобозовых были cамые высокие зарплаты за всю историю проекта "Дом-2".

Звезды ежемесячно получали на двоих 500 тысяч рублей - таким образом продюсеры поощряли главных скандалистов проекта, сообщали СМИ.