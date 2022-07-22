Эмбер Херд обжалует решение суда, вынесенное в пользу Джонни Деппа. Актриса официально подала апелляцию
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Эмбер Херд обжалует решение суда, вынесенное в пользу Джонни Деппа. Актриса официально подала апелляцию

Эмбер Херд обжалует решение суда, вынесенное в пользу Джонни Деппа. Актриса официально подала апелляцию

Эмбер Херд официально подала апелляцию: она намерена оспорить вердикт, вынесенный судом по делу о клевете. Согласно нему, актриса признана виновной в том, что опорочила своего бывшего мужа Джонни Деппа. Напомним, актер подал в суд из-за статьи 2018 года, где Эмбер назвала себя жертвой домашнего насилия и косвенно обвинила экс-супруга в издевательствах.

Ранее Херд было отказано в пересмотре вердикта. Ее адвокаты требовали аннулировать результаты и назначить новый судебный процесс, ссылаясь на многочисленные нарушения. Суд значимых нарушений на увидел.

Подав апелляцию, команда юристов Эмбер снова выражает несогласие с решением присяжных. Адвокаты актрисы вчера сделали заявление:

Мы считаем, что суд допустил ошибки, которые помешали вынесению честного и справедливого вердикта в соответствии с Первой поправкой. Поэтому мы обжалуем приговор. Мы понимаем, что вследствие наших действий в твиттере* разгорятся пожары, однако есть шаги, которые мы должны предпринять ради того, чтобы справедливость восторжествовала.

Юристы актера между тем уверены, что вердикт останется неизменным:

Присяжные пришли к четкому и единодушному решению о том, что обвиняемая неоднократно опорочила мистера Деппа,

— говорит представитель звезды.

О намерении подать апелляцию юристы Херд заявляли еще в июне, когда был вынесен приговор.

Судебный процесс между Эмбер и Джонни длился несколько недель. Присяжные признали Херд виновной в клевете, посчитав, что она действовала со злым умыслом. Ее обязали выплатить компенсацию в 15 млн долларов.

Первым новостью поделился блогер tangomania.

*Заблокирован в РФ


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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