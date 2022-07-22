Эмбер Херд снова подает в суд на Деппа: чего хочет актриса в этот раз
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Эмбер Херд снова подает в суд на Деппа: чего хочет актриса в этот раз

Эмбер Херд снова подает в суд на Деппа: чего хочет актриса в этот раз

В июле закончилась шестинедельное судебное разбирательство между бывшими супругами – Эмбер Херд и Джонни Деппом. Суд обязал актрису выплатить своему экс-мужу 15 миллионов долларов в качестве компенсации за клевету (изначально Депп требовал 250 млн.). Херд такой результат не устроил, и она обещала подать апелляцию. И вот этот день настал.


Представитель актрисы сообщил изданию TMZ, что адвокаты уже собрали и подали необходимые документы. Херд требует хочет обжаловать решение суда о выплате моральной компенсации своему бывшему супругу Джонни Деппу.

«Мы считаем, что суд допустил ошибки, которые помешали вынесению справедливого и справедливого решения, согласно Первой поправке. Поэтому мы обжалуем приговор. Хоть мы и понимаем, что сегодняшнее заявление разожжет обсуждение в Твиттере, но должны пойти на такой шаг, чтобы обеспечить справедливость», – сообщают представители Эмбер.



Похоже, что Джонни Депп не волнуется по поводу этого: он и его адвокаты полностью уверены в своей правоте. Представители актера сообщили прессе следующее:

«Присяжные выслушали обширные доказательства, представленные в ходе шестинедельного судебного разбирательства, и пришли к четкому и единогласному вердикту о том, что обвиняемая сама неоднократно клеветала на мистера Деппа. Мы по-прежнему уверены в нашем деле и в том, что этот приговор останется в силе».


Напомним, что формальной причиной для подачи апелляции стало несоответствие присяжных: вместо приглашенного мужчины на заседание явился его сын (их имена, фамилии и адрес проживания полностью совпадал). Возможно, Эмбер надеется, что новый состав присяжных окажется на ее стороне.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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