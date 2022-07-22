Юлия Ковальчук устроила сюрприз маме на день рождения

Певица Юлия Ковальчук показала знатный улов. 18 июля мама Юлии Ковальчук, Светлана, отмечала свой день рождения. И певица решила ее удивить необычным подарком. Они вместе отправились на рыбалку, и хрупкая артистка ухитрилась выловить огромного осетра. «Сегодня я собрала все силы, чтобы вытащить этого красавца. Старалась для мамочки, у которой сегодня день рождения. Люблю всем сердцем и готова на любые подвиги», — поздравила Юлия Ковальчук маму у себя в блоге в социальных сетях.Правда, этого осетра потом все-таки выпустили — ведь рыбалку устроили ради праздника и ярких впечатлений, а не для обеда или ужина. Юлия призналась, что такие мини-отпуска — лучшая перезагрузка для нее. «Я мама, жена, певица, ведущая, подруга — и я женщина! А женщинам, чтобы наполняться энергией, нужен отдых. В очередной раз в этом убедилась и теперь, абсолютно восстановившаяся, готова к работе и новым свершениям», — похвасталась Ковальчук. Осенью Юлия Ковальчук отметит юбилей – ей исполнится 40 лет. Но поверить в то, что экс-солистка группы «Блестящие» собирается разменять пятый десяток, абсолютно невозможно – она ухитрилась сохранить стройную фигуру 18-летней девушки. А недавно она рассказала, что иногда все-таки устраивает себе режим жестких ограничений. Так, например, как-то она на целый месяц смогла отказаться от сахара, дрожжей, молока — и в результате ощутила легкость в теле и почувствовала себя просто идеально. И, кстати, это прекрасный способ избавиться от стресса.