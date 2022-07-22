Юлия Ковальчук устроила сюрприз маме на день рождения
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Юлия Ковальчук устроила сюрприз маме на день рождения

Юлия Ковальчук устроила сюрприз маме на день рождения
Певица Юлия Ковальчук показала знатный улов. 18 июля мама Юлии Ковальчук, Светлана, отмечала свой день рождения. И певица решила ее удивить необычным подарком. Они вместе отправились на рыбалку, и хрупкая артистка ухитрилась выловить огромного осетра. «Сегодня я собрала все силы, чтобы вытащить этого красавца. Старалась для мамочки, у которой сегодня день рождения. Люблю всем сердцем и готова на любые подвиги», — поздравила Юлия Ковальчук маму у себя в блоге в социальных сетях.
Правда, этого осетра потом все-таки выпустили — ведь рыбалку устроили ради праздника и ярких впечатлений, а не для обеда или ужина. Юлия призналась, что такие мини-отпуска — лучшая перезагрузка для нее. «Я мама, жена, певица, ведущая, подруга — и я женщина! А женщинам, чтобы наполняться энергией, нужен отдых. В очередной раз в этом убедилась и теперь, абсолютно восстановившаяся, готова к работе и новым свершениям», — похвасталась Ковальчук. Осенью Юлия Ковальчук отметит юбилей – ей исполнится 40 лет. Но поверить в то, что экс-солистка группы «Блестящие» собирается разменять пятый десяток, абсолютно невозможно – она ухитрилась сохранить стройную фигуру 18-летней девушки. А недавно она рассказала, что иногда все-таки устраивает себе режим жестких ограничений. Так, например, как-то она на целый месяц смогла отказаться от сахара, дрожжей, молока — и в результате ощутила легкость в теле и почувствовала себя просто идеально. И, кстати, это прекрасный способ избавиться от стресса.
# Шоу-бизнес Ковальчук Юлия
По материалам: z-aya

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