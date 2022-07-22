Кадыров назначил своего помощника секретарем Совбеза Чечни
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Кадыров назначил своего помощника секретарем Совбеза Чечни

Кадыров назначил своего помощника секретарем Совбеза Чечни

Кадыров назначил своего помощника секретарем Совбеза ЧечниГлава Чечни Кадыров назначил своего помощника Алаудинова секретарем Совбеза республики

Помощник главы Чечни, командир спецотряда «Ахмат» Апты Алаудинов назначен секретарем Совбеза республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Он выразил уверенность в том, что богатый опыт работы Алаудинова в правоохранительных органах лучшим образом скажется на общей работе ведомства. Также Кадыров отметил его заслуги в ходе спецоперации в Донбассе. Прежний секретарь Совбеза Чечни Аламбек Ясаев переведен на должность помощника главы республики.

Ранее Апти Алаудинов рассказал, что жители Лисичанска помогают российским войскам в выявлении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории города Луганской народной республики (ЛНР). Он назвал Лисичанск самым пророссийским городом, «который только был в этой зоне оккупации».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Кадыров назначил своего помощника секретарем Совбеза Чечни
Кадыров назначил своего помощника секретарем Совбеза Чечни
Лия Ахеджакова прокомментировала отмену спектакли с ее участием
Лия Ахеджакова прокомментировала отмену спектакли с ее участием
Когда отмечается день памяти иконы Божьей Матери Одигитрии, в чем она помогает, о чем ей молятся
Когда отмечается день памяти иконы Божьей Матери Одигитрии, в чем она
Смешные переписки (14 фото)
Смешные переписки (14 фото)
По каким причинам расстаются знаки зодиака, что влияет на их решения
По каким причинам расстаются знаки зодиака, что влияет на их решения
5 полезных советов для тех, кто ленится и теряет мотивацию
5 полезных советов для тех, кто ленится и теряет мотивацию
Escape Academy вскоре получит 60 FPS на Xbox Series X
Escape Academy вскоре получит 60 FPS на Xbox Series X
Воронежская область поможет собрать в школу почти 500 первоклассников ЛНР
Воронежская область поможет собрать в школу почти 500 первоклассников
Британских педофилов уличили в визитах в Польшу под предлогом помощи украинцам
Британских педофилов уличили в визитах в Польшу под предлогом помощи
Бывшая домработница Киркорова рассказала, сколько получает после выхода на пенсию
Бывшая домработница Киркорова рассказала, сколько получает после
В Cumberland объяснили причины ценового ралли Ethereum
В Cumberland объяснили причины ценового ралли Ethereum
Алена Водонаева растолстела
Алена Водонаева растолстела

Топ на сегодня

BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Вдова нашла способ отомстить коллеге покойного мужа за пикантные фото
Вдова нашла способ отомстить коллеге покойного мужа за пикантные фото
Победителями "Большой перемены" стали 300 школьников 5-7 классов и 58 участников международного трека
Победителями "Большой перемены" стали 300 школьников 5-7
Биткоин-биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за «стечения обстоятельств»
Биткоин-биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за «стечения

Еще по теме

Кадыров опроверг сообщения о том, что требовал отставки замглавы МВД Чечни
Кадыров заявил о взятии под контроль половины города Приволье в ЛНР
«Откровенная болтовня»: Кадыров поразился сообщениям СМИ о кадровых перестановках в Чечне
Кадыров назначил нового главу Министерства по делам молодёжи Чечни