Как Европа может без проблем пережить зиму и адаптироваться без российского газа

Вадим Карасев

Европа уже частично смогла адаптироваться к отсутствию российского газа, получая топливо из Норвегии и Алжира, а также СПГ (в первую очередь из США), но при возобновленных поставках по "Северному потоку" регион сможет благополучно пройти зиму. При этом у России по-прежнему остается возможность мощного давления на европейские страны благодаря "Северному потоку".

В Европе одновременно действует комплекс негативных факторов, усугубляя энергетический кризис в регионе. Установившаяся в европейских странах рекордно высокая температура повышает спрос на электроэнергию для кондиционирования помещений, а также частично дестабилизирует энергетическую инфраструктуру, повышая аварийность, приводя к отключениям, снижению выработки электроэнергии, в том числе по косвенным причинам. Так, обмеление Рейна в Германии затрудняет поставки угля на тепловые электростанции.

На этом фоне "Газпром" сокращает поставки газа в Европу до 0,6 млрд кубометров в неделю с обычных 3,1-3,2 млрд кубометров. Однако пока Европа эффективно замещает поставки российского газа, получая топливо из Норвегии и Алжира, а основным источником остается СПГ.

В среднем из Норвегии поступает 2,5 млрд кубометров в неделю. Это максимальные значения за последние годы - на 12% выше средних показателей за пять лет. Но это предельные мощности страны, нарастить поставки Норвегия не сможет, а Алжир поставляет Европе еженедельно 650-670 млн кубометров - это ниже прошлогоднего показателя на 15%, что обусловлено деградацией внутренней добычи. Что касается СПГ, то его поставки в Европу увеличились год к году: если в прошлом июле поставки были на уровне 1,3 млрд кубометров, то теперь они составляют 2,8 млрд кубометров в неделю, что и позволяет Европе наполнять свои хранилища.

График заполнения газохранилищ Европы по годам

Заполнение газохранилищ по всем странам Европы

Как правило, сезонные сокращения поставок фиксируются с мая по сентябрь, а зимой они растут на пике на 20-25%. Общие поставки газа летом прошлого года составили порядка 7,5 млрд кубометров в неделю, а к зиме выросли до 9 млрд кубометров.

На прокачку по "Северному потоку" приходилось 1,1-1,2 млрд кубометров газа в неделю. Таким образом, можно сказать, что Европа уже частично адаптировалась к нынешним условиям путем замещения поставок газа из РФ, с помощью СПГ и благодаря обвалу внутреннего спроса.

Таблица текущего заполнения газохранилищ Европы по странам

Заполнения газохранилищ в странах Европы

В случае если "Газпром" возобновит поставки по "Северному потоку", Европа сможет сформировать резервы газа и пережить зиму "безболезненно", а со следующего года постепенно адаптироваться под новые условия без российского газа. Эксперты указывают на то, что ситуация, складывающаяся сегодня, является историческим шансом Москвы использовать рычаги давления на Европу, которых больше может и не быть. Упустив эту возможность, Россия рискует потерпеть поражение в экономической войне, что вызовет ряд других проблем для страны.

Отметим, что ранее Алжирская государственная нефтегазодобывающая компания Sonatrach предполагала альтернативные варианты повышения цен на природный газ для покупателей из Европы. По данным аналитиков, благодаря повышению цен на энергоносители к концу года доходы Алжира от их продажи вырастут до 50 млрд долларов относительно 35,4 млрд в 2021 году. В то же время, если бы цены на газ из страны зависели от спотовых котировок на него в Европе, очевидно, Алжир бы заработал гораздо больше.