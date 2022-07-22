Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с первого сезона (15 фото)

Вадим Карасев

Ровно 6 лет назад вышел сериал "Очень странные дела", который моментально влюбил в себя миллионы зрителей во всем мире. Очаровательные и талантливые детишки никого не смогли оставить равнодушным. Но за это время юные актеры успели повзрослеть. Давайте посмотрим, как они изменились с момента выхода первого сезона.Милли Бобби БраунКалеб МаклафлинНоа ШнаппЭтому маленькому мальчику, которого вы можете видеть слева, было всего лишь 10 лет, когда ему посчастливилось сыграть одну из главных ролей — мальчика по имени Уилл, который исчез при таинственных обстоятельствах. Именно с этого и начинается вся история.Наталья ДайерКара БуоноФинн ВулфардНа момент съёмок 1-ого сезона Финну было 11 лет, но это не помешало мальчику прославиться своей ролью в одном из самых известных мистических сериалов за последние годы. Его грандиозный успех в сериале открыл новые роли для юноши. Например, не менее великолепную игру актёра вы можете наблюдать в фильме «Оно», отснятом по роману Стивена Кинга.Сэди СинкГатен МатараццоГатен Матараццо с детства хотел сниматься и радовать людей своим творчеством, будучи на сцене. Несмотря на то, что у парня редкое генетическое заболевание, которое сказывается на его внешности, режиссёры не смогли пройти мимо этого обаятельного мальчугана. Гатену было 12 лет, когда его мечта стать известным наконец-таки сбылась.Майя ХоукЧарли ХитонДэйкр МонтгомериВайнона РайдерАктриса Вайнона Райдер сыграла роль матери мальчика Уилла, исчезновение которого положило начало этой запутанной истории. Благодаря своей роли в сериале «Очень странные дела» актриса была номинирована на премию «Золотой глобус».Мэттью МодайнДжо КириДэвид ХарборДэвид Харбор сыграл роль шерифа в сериале. Сделал он это настолько блестяще, что его роль была отмечена наградами и номинациями на премии «Эмми». Интересный факт: актёр ради роли в последнем сезоне сериала похудел почти на 60 килограммов.