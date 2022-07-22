Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с первого сезона (15 фото)
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Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с первого сезона (15 фото)

Милли Бобби БраунРовно 6 лет назад вышел сериал "Очень странные дела", который моментально влюбил в себя миллионы зрителей во всем мире. Очаровательные и талантливые детишки никого не смогли оставить равнодушным. Но за это время юные актеры успели повзрослеть. Давайте посмотрим, как они изменились с момента выхода первого сезона.

Милли Бобби Браун


Калеб Маклафлин

Калеб Маклафлин
Ноа Шнапп

Ноа Шнапп
Этому маленькому мальчику, которого вы можете видеть слева, было всего лишь 10 лет, когда ему посчастливилось сыграть одну из главных ролей — мальчика по имени Уилл, который исчез при таинственных обстоятельствах. Именно с этого и начинается вся история.

Наталья Дайер

Наталья Дайер
Кара Буоно

Кара Буоно
Финн Вулфард

Финн Вулфард
На момент съёмок 1-ого сезона Финну было 11 лет, но это не помешало мальчику прославиться своей ролью в одном из самых известных мистических сериалов за последние годы. Его грандиозный успех в сериале открыл новые роли для юноши. Например, не менее великолепную игру актёра вы можете наблюдать в фильме «Оно», отснятом по роману Стивена Кинга.

Сэди Синк

Сэди Синк
Гатен Матараццо

Гатен Матараццо
Гатен Матараццо с детства хотел сниматься и радовать людей своим творчеством, будучи на сцене. Несмотря на то, что у парня редкое генетическое заболевание, которое сказывается на его внешности, режиссёры не смогли пройти мимо этого обаятельного мальчугана. Гатену было 12 лет, когда его мечта стать известным наконец-таки сбылась.

Майя Хоук

Майя Хоук
Чарли Хитон

Чарли Хитон
Дэйкр Монтгомери

Дэйкр Монтгомери
Вайнона Райдер

Вайнона Райдер
Актриса Вайнона Райдер сыграла роль матери мальчика Уилла, исчезновение которого положило начало этой запутанной истории. Благодаря своей роли в сериале «Очень странные дела» актриса была номинирована на премию «Золотой глобус».

Мэттью Модайн

Мэттью Модайн
Джо Кири

Джо Кири
Дэвид Харбор

Дэвид Харбор
Дэвид Харбор сыграл роль шерифа в сериале. Сделал он это настолько блестяще, что его роль была отмечена наградами и номинациями на премии «Эмми». Интересный факт: актёр ради роли в последнем сезоне сериала похудел почти на 60 килограммов.
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По материалам: триникси

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