Когда отмечается день памяти иконы Божьей Матери Одигитрии, в чем она помогает, о чем ей молятся
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Когда отмечается день памяти иконы Божьей Матери Одигитрии, в чем она помогает, о чем ей молятся

Когда отмечается день памяти иконы Божьей Матери Одигитрии, в чем она помогает, о чем ей молятся

День памяти иконы Одигитрии православные христиане отмечают каждый год 28 июля. Известно, что молитвы данному образу помогают людям во многих бедах.

История появления иконы Божьей Матери Одигитрии

Каждого человека на жизненном пути могут подстерегать некоторые трудности, недуги, финансовые проблемы и трудные моменты в отношениях с близкими людьми. Всего этого избежать не получится, как бы не хотелось. В горе и радости православные люди обращаются за помощью и благословением ко Всевышнему и Пресвятой Богородице, а также к святым и ангелам.


Традиционно верующие молятся перед теми образами, к кому обращены их молитвы. Божья Матерь считается большой заступницей православных. Поэтому нет ничего удивительного в том, что есть огромное количество святынь, на которых показана Богородица. Одной из самых известных считается икона Божьей Матери Одигитрия.

В переводе Одигитрия означает — путеводительница. Считается, что автором иконы является сам евангелист Лука. Святыня была оформлена еще в то время, как Дева Мария обитала на земле. Икона тесно связана со Смоленском, хотя и написана не там, да и писалась в то время, когда города еще не было.

Образ много путешествовал. Сначала его передали в Иерусалим, после чего отправили в Константинополь. Святыней благословляли на брак Анну, дочку греческого императора. Таким образом образ и оказался на Руси. Уже Владимир Мономах перенес его в Смоленск.

О чем молятся Божьей Матери Одигитрии

Большой защитницей православных христиан считается Смоленская икона Божией Матери. По традиции перед образом принято молиться о защите военных, от недугов, о мире и родной земле, чтобы не было скандалов в доме и на работе.


Есть много чудес, которые происходили после прочтения молитвы перед иконой Божьей Матери Одигитрии. Считается, что все, о чем молятся верующие перед ее ликом, исполняется, ведь на то есть воля Божья.

Неизвестно, сбудется ли ваше прошение, ведь пути Господни неисповедимы. Человек должен быть искренним, усердным и открытым, тогда он может надеяться, что все от него зависящее он сделал. Молитесь, чтобы Всевышний направил вас на верный путь.

Какие есть храмы в честь образа Божьей Матери Одигитрии

В 1524 году был построен монастырь в Москве, который сейчас знаменит как Новодевичий. Обитель была основана князем Василием Третьим в благодарность за овладение Смоленском. В первые два столетия существования монастырь был местом обители царственных особ женского пола. Внешний вид здания с того момента подвергся большим изменениям.


В честь иконы была освящена церковь в селе Кушалино, Рамешковского района, Тверской области. Смоленская церковь была построена в 1597 году в вотчине князя Симеона Бекбулатовича. В то время великий правитель Тверской обитал уже в своем селе в опале. Позднее к ней пристроили большую обеденную зону и колокольню.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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