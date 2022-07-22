Когда точно Михаил Ефремов выйдет на свободу: сколько еще сидеть артисту

В июне 2020 года произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Виновником аварии стал актер Михаил Ефремов. Автомобиль артиста столкнулся с «Ладой», в которой находился Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался. По словам очевидцев, Ефремов был в нетрезвом состоянии.





В сентябре 2020 года Михаилу Олеговичу вынесли обвинительный приговор. Изначально сторона обвинения просила максимально возможный срок для такого преступления. Суд, учтя состояние здоровья подсудимого, его семейное положение и творческие заслуги, снизил запрашиваемый срок почти на треть. Актер получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.





С момента обвинения прошло почти 2 года, и теперь журналисты издания «Комсомольская правда» решили подсчитать, когда точно Михаил Ефремов выйдет на свободу. Учитывая срок, который актер провел под домашним арестом и в СИЗО, покинуть место заключения актер сможет 30 декабря 2027 года.

Также возможен и более благоприятный для Ефремова вариант развития событий. Так, согласно информации журналистов «Комсомольской правды» Михаил Олегович может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Согласно правовым нормам, заключенному предстоит провести за решеткой лишь треть назначенного срока. В этом случае Ефремов может покинуть место заключения уже в середине 2023 года.

Еще один вариант – подать прошение о помиловании. Адвокаты Михаила Олеговича не делают этого, так как сам актер не верит в благоприятный исход.





Напомним, что за время отбывания наказания у Михаила Ефремова появились проблемы с легкими. Некоторые коллеги актера, такие как Иван Охлобыстин и Татьяна Васильева, призывали помиловать Ефремова, считая что он полностью осознал и искупил свою вину.