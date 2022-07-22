Колумбийский иллюстратор показал, как бы выглядели современные модные образы на героях мультфильмов Диснея

А вы следите за тем, что происходит в мире моды? Нет? Тогда это дело надо скорее исправлять, потому что даже герои из наших любимых диснеевских мультфильмов не отстают от последних трендов и успевают примерить на себе модные наряды. Колумбийский иллюстратор Дэйв Саламанка решил, что Золушке пора снимать её бальное платье, и подобрал для неё новый образ, в котором она смело может отправляться не на поиски принца, а на какую-нибудь неделю моды в Нью-Йорке. Впрочем, судя по подобранным им блистательным образам для мультяшек, они все могут ловить восторженные взгляды и комплименты о том, что у них неплохой вкус.

Куско («Похождения императора»)

Решив продемонстрировать лучшие образы Street Fashion на своих любимых мультяшных героях, автор работ даже не мог подумать, что каждый наряд настолько хорошо сядет на них, что они будут готовы выпрыгивать в реальность и становиться настоящими соперниками модников и модниц современного мира.

Пача

Изма

Взглянув на образ Измы, у некоторых девушек может возникнуть к ней один вопрос: «Изма, где ты сделала себе такой маникюр?»

Кронк

Динь-Динь («Питер Пэн»)

Питер Пэн

Капитан Крюк

Венди Дарлинг

Белоснежка («Белоснежка и семь гномов»)

Принц

Злая королева

Королева в обличии ведьмы

Только в этом случае ведьмочка не выглядит устрашающе, уж очень она стильно одета да ещё и с милым розовым зонтиком на фото.

Леди Тремейн («Золушка»)

Золушка

Принц

Сёстра Дризелла и Анастасия

Ли Шанг («Мулан»)

Фа Мулан

Яо, Линг и Чьен По

Генерал Ли

Признавайтесь, а в каком из всех представленных образов вы хотели бы больше всего покрутиться перед зеркалом?

Больше интересных работ, в которых вы откроете для себя своих любимых персонажей из мультиков по-новому, можно посмотреть на странице в Инстаграме* этого талантливого художника с богатой фантазией.

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