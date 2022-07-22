Команда Xbox рассылает бесплатные подарочные карты с ошибкой
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Команда Xbox рассылает бесплатные подарочные карты с ошибкой

Команда Xbox рассылает бесплатные подарочные карты с ошибкой


Команда Xbox в последние годы на каждой крупной распродаже проводит случайную раздачу подарочных карт на разные суммы, которые игроки могут использовать для оплаты игр и DLC в Microsoft Store. Карты рассылаются массово, но случайно, при этом не во всех регионах.

Сейчас игроки обратили внимание, что массовая рассылка бесплатных подарочных карт на разные суммы началась в Австралии, Мексике и Бразилии. Возможно, в ближайшее время станет известно и про другие страны — напомним, что крупная летняя распродажа игр Xbox продлится до 31 июля. Обычно, Microsoft рассылает бесплатные подарочные карты по разным регионам «волнами».

Стоит сказать, что некоторые игроки получили подарочные карты, в которых, похоже, напутали с датой использования. В сообщении говорится, что использовать подарок требуется до 30 июня, тогда как сейчас июль, и эти карты, как сообщают игроки, можно использовать без проблем.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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