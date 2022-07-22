Кошмарные и тревожные сны: как с ними бороться и о чем они предупреждают

Вадим Карасев

Сновидения — это то, к чему стоит относиться как минимум внимательно. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, почему нам снятся плохие сны, как от них избавляться и о чем они могут нас предупреждать.

Дурные сны периодически снятся всем нам. Это стоит расценивать как абсолютную норму. На наличие проблем может указывать то, что эти сны появляются каждую ночь. В этом случае нужно бить тревогу.

Смысл плохих сновидений

У многих людей после плохого сна сразу появляются мысли о том, что он может быть вещим. К счастью, это далеко не всегда так. Вещие сны снятся чаще всего с четверга на пятницу, но даже если вам приснилось что-то плохое в этот период времени, это совсем не означает, что это вещий сон, который сулит вам нечто ужасное.

Также вещим дурной сон может быть в том случае, если он снится вам не в первый раз. Например, кому-то внезапно может начать сниться, что он падает с крыши или убегает от одного и того же человека. Не важно, каков сюжет плохого сна — если он повторяющийся, значит нужно смотреть в оба. Ранее мы рассказывали о девяти повторяющихся сновидениях, которые вам совершенно точно не стоит игнорировать.

С психологической точки зрения дурные сновидения могут означать отражение ваших страхов и попытки мозга адаптироваться к ним. Ученые полагают, что наше сознание таким образом пытается проиграть плохую ситуацию, чтобы мы могли к ней подготовиться заранее. Получается, что дурные сны, наоборот, призваны сделать нас сильнее. Не спешите приписывать плохой сон к разряду вещих.

Как бороться с плохими снами

Гораздо правильнее будет спросить «а стоит ли бороться с плохими снами». Ответ утвердителен в тех ситуациях, когда человеку эти сновидения приносят дискомфорт. Если вы просыпаетесь и потом не можете уснуть, то в таком случае сны приносят много проблем, потому что итогом всего этого является недосып, снижение качества сна. Если такой проблемы нет, можно оставить всё как есть.

Если вас сильно тревожат плохие сны, либо если они вам как-то вредят, необходимо от них избавиться. В первую очередь попробуйте проанализировать свое текущее состояние. Если что-то вас очень сильно тревожит, нужно разрешить это. Многие люди видят дурные сны в преддверии экзаменов, после развода, психологического потрясения. Постарайтесь избавиться от жизненных проблем, либо изменить к ним свое отношение. Это должно помочь.

Также полезными будут и различные магические способы. Например, можно положить под подушку или у изголовья кровати мешочек с сухой полынью. Магическая трава избавит вас от дурных сновидений. Можно попробовать сделать окуривание помещение той же полынью, либо посыпать пол вокруг кровати солью.

Иногда плохие сны появляются в тех случаях, когда в доме преобладает тяжелая негативная энергетика. Попробуйте убраться, навести везде порядок, сменить пастельное белье, выбросить лишний хлам из дома. Это тоже частенько помогает.

Еще эксперты в области биоэнергетики советуют правильно подходить к процессу подготовки ко сну. За пару часов до «отбоя» лучше не есть, не смотреть страшные или тревожные фильмы. В последний час перед сном и вовсе стоит «замедлиться», забыв о делах и просто приняв теплый душ, ванну, составив расписание дел на следующий день. Если вы на нервах, можно попросить близкого человека сделать вам массаж. Такой метод тоже весьма эффективен.

Для улучшения сна и борьбы с плохими сновидениями можно использовать эфирные масла. Запах можжевельника, хвои, мяты — вот три лучших помощника в таких ситуациях. Распространять запах по комнате можно при помощи аромалампы, либо вы можете просто помазать маслом подушку, руки.

Также плохие сны могут прогонять некоторые камни-талисманы. Например, с этой задачей отлично справляется яшма. Данный минерал очень хорошо очищает помещение от дурной энергетики. С ним сон будет крепче в разы.

Многие верующие люди прибегают к помощи молитвы, святой воды. Молитесь и умывайтесь святой водой перед сном. Это должно помочь вам улучшить сон. Прогнать дурные образы поможет окропление святой водой всей комнаты или даже дома.