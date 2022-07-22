Ксения Бородина отправила старшую дочь к отцу и оттянулась на вечеринке
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Ксения Бородина отправила старшую дочь к отцу и оттянулась на вечеринке

Ксения Бородина отправила старшую дочь к отцу и оттянулась на вечеринке

Ксения часто язвит в адрес Курбана Омарова, отца своей младшей дочери Теоны, однако к первому мужу она относится совсем по-другому. О Будагове ведущая предпочитает говорить дозированно.


Сейчас Ксения Бородина находится на отдыхе вместе с наследницами и подругами. В расписании 39-летней брюнетки — солнечные ванны, прогулки и плавание в море. Нередко она устраивает вечеринки, на которые берет с собой дочек. Но прошлым вечером Марусю забрал бывший муж Юрий Будагов.

Экс-супруг назначил встречу с дочерью, о чем Ксения рассказала в личном блоге. «Папу ждет, сейчас уедут», — поделилась она, опубликовав кадр с Марусей. Однако на просьбу подписчицы показать старшенькую с отцом, Ксения ответила отрицательно. «Зачем? Не все хотят быть в кадре, и для меня это просто отлично», — отрезала звезда.

К слову, в этом вопросе Бородина имеет четкую позицию. Она не любит говорить о бывшем и уж тем более смаковать подробности прошлого. Теперь Юрий и Ксения только делают все, чтобы обеспечить общей дочери лучшее будущее.


Нынешняя жена Будагова Залина Баширова также не может сказать ничего плохого о матери Маруси и с удовольствием видится и с Теоной. «У нас с Ксенией нет ни одного повода, чтобы быть в плохих отношениях. Я не отделяю Тею от Маруси. Она ее сестра, мы ей так же рады. как и Марусе», — говорила предпринимательница.

Баширова не вмешивается и в отношения мужа и его старшей наследницы. «За девять лет брака ни разу не спросила, сколько денег он дает Марусе, сколько стоит ее учеба, вещи или браслет от «Тиффани». Считаю, что это не мое дело!» — подчеркивала она.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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