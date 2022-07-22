Ксения Собчак посмеялась над скандалом с «Ельцин Центром»

Ведущая и журналистка Ксения Собчак заступилась за девушку, которая танцевала тверк. Телеведущая в «Телеграм» встала на защиту девушки, которая станцевала тверк около «Ельцин Центра» в Екатеринбурге. «Оскорбление чувств верующих - это сильно. Очень много вопросов. У нас «Ельцин Центр» - религиозный объект или что? Почему на фоне него нельзя танцевать в шортах? Почему тверк красивой худой девушки называется анархией? Выпивает ли с утра перед тем, как давать комментарии официальный представитель полиции по Свердловской области Валерий Горелых? Так мало ответов», сказала Ксения Собчак.Как считает Собчак, некоторые люди «едут головой». Весна, как она выразилась, прошла, а обострения не закончились. «Вот закошмарил Соловьев регион, так там теперь от страха «Молот ведьм» нового образца пишут. Не особо разбираются, кто и в чем виноват, лишь бы снова из центра не наехали. Рекомендую ввести стандарт длины юбок и допустимую дистанцию между танцующими», - отшутилась светская львица. Напомним, что накануне в Екатеринбурге около «Ельцин Центра» девушка исполнила зажигательный танец. Полиция задержала нарушительницу общественного порядка и завела административное дело о мелком хулиганстве.