Ксения Собчак посмеялась над скандалом с «Ельцин Центром»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак посмеялась над скандалом с «Ельцин Центром»

Ксения Собчак посмеялась над скандалом с «Ельцин Центром»
Ведущая и журналистка Ксения Собчак заступилась за девушку, которая танцевала тверк. Телеведущая в «Телеграм» встала на защиту девушки, которая станцевала тверк около «Ельцин Центра» в Екатеринбурге. «Оскорбление чувств верующих - это сильно. Очень много вопросов. У нас «Ельцин Центр» - религиозный объект или что? Почему на фоне него нельзя танцевать в шортах? Почему тверк красивой худой девушки называется анархией? Выпивает ли с утра перед тем, как давать комментарии официальный представитель полиции по Свердловской области Валерий Горелых? Так мало ответов», сказала Ксения Собчак.
Как считает Собчак, некоторые люди «едут головой». Весна, как она выразилась, прошла, а обострения не закончились. «Вот закошмарил Соловьев регион, так там теперь от страха «Молот ведьм» нового образца пишут. Не особо разбираются, кто и в чем виноват, лишь бы снова из центра не наехали. Рекомендую ввести стандарт длины юбок и допустимую дистанцию между танцующими», - отшутилась светская львица. Напомним, что накануне в Екатеринбурге около «Ельцин Центра» девушка исполнила зажигательный танец. Полиция задержала нарушительницу общественного порядка и завела административное дело о мелком хулиганстве.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

День дачника 2022: история, традиции праздника и душевные поздравления
День дачника 2022: история, традиции праздника и душевные поздравления
МИД Китая указал на главную угрозу миру
МИД Китая указал на главную угрозу миру
Когда точно Михаил Ефремов выйдет на свободу: сколько еще сидеть артисту
Когда точно Михаил Ефремов выйдет на свободу: сколько еще сидеть
Анастасия Макеева молится о рождении детей
Анастасия Макеева молится о рождении детей
Ксения Собчак посмеялась над скандалом с «Ельцин Центром»
Ксения Собчак посмеялась над скандалом с «Ельцин Центром»
Продюсер раскритиковал выступление Лолиты Милявской
Продюсер раскритиковал выступление Лолиты Милявской
Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы намного раньше срока
Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы намного раньше срока
Юлия Ковальчук устроила сюрприз маме на день рождения
Юлия Ковальчук устроила сюрприз маме на день рождения
Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности
Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической
Испания предложит Европе способ избежать экономии российского газа
Испания предложит Европе способ избежать экономии российского газа
СМИ: Тайвань запретил покупку криптовалют с банковских карт
СМИ: Тайвань запретил покупку криптовалют с банковских карт
Россиянам предрекли рост закредитованности
Россиянам предрекли рост закредитованности

Топ на сегодня

BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге: "Ей казалось, что королевская семья похожа на Голливуд"
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге:
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия

Еще по теме

Ксения Собчак заступилась за Валерия Меладзе
Ксения Собчак посмеялась над известным артистом
«Ельцин Центр» отказался предоставить площадку Ксении Собчак
Ксения Собчак рассказала, почему так хорошо выглядит