Лайма Вайкуле не стала афишировать визит Пугачевой и Галкина в Юрмале
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Лайма Вайкуле не стала афишировать визит Пугачевой и Галкина в Юрмале

Лайма Вайкуле не стала афишировать визит Пугачевой и Галкина в Юрмале
Певица Лайма Вайкуле нигде не упомянула, что у нее в гостях побывали Пугачева и Галкин (видео). Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми-близнецами Гарри и Лизой уже месяц живет в Юрмале. Семейство сменило Израиль на Прибалтику из-за сильной жары. Лето в Юрмале более комфортное. Поселились Пугачева и Галкин на вилле, которая находится по соседству с особняком певицы Лаймы Вайкуле. Накануне Максим Галкин сообщил в микроблоге, что они с Аллой Борисовной едут в гости к Лайме. В качестве доказательства шоумен разместил в микроблоге видео, записанное в салоне автомобиля. «Вот, едем в гости к Лайме, какая у меня красотка сидит», — сообщил Максим Галкин в кадре. Разумеется, поклонники звезд ждали продолжения, надеялись, что им позволят увидеть хотя бы небольшую картинку из дома Лаймы, принимающей у себя Аллу Борисовну с мужем. Но нет. Ни сам Максим Галкин не стал выкладывать видео из гостей. Ни сама хозяйка Лайма Вайкуле ни словом не обмолвилась по поводу приема друзей у себя дома. По какой причине певица это сделала, непонятно. Ранее Лайма Вайкуле с удовольствием делилась совместными кадрами с давней подругой Аллой Пугачевой.
# Шоу-бизнес Вайкуле Лайма
По материалам: z-aya

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