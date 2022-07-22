Лариса Андерсен дала прогноз на 22 июля 2022
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Лариса Андерсен дала прогноз на 22 июля 2022

Лариса Андерсен дала прогноз на 22 июля 2022
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет двадцать второго июля. 22 июля, 23 лунный день, Убывающая Луна остается в Тельце♉ 🔅В 23-й лунный день наша энергетика очень ослабевает,  можете столкнуться с энергетическими вампирами. Будьте внимательны, старайтесь не поддаваться на эмоциональный шантаж. ✅  Уверенность в себе – лучшая защита от вампиров. Этот день также связан с очищением дома. Дом можно почистить пламенем свечи или святой водой. ❌Запрещено: стрижка волос и ногтей, хирургические операции. В этот день нельзя вести малоподвижный образ жизни, надо как можно больше двигаться.  Нельзя переедать, гневаться и сомневаться в выборе своего пути. ✌Рекомендуются упражнения для позвоночника, мануальная терапия. В этот день полезно проводить очистительные и оздоровительные процедуры. https://vk.com/larisaandersen
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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