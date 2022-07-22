Лариса Андерсен дала прогноз на 22 июля 2022

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет двадцать второго июля. 22 июля, 23 лунный день, Убывающая Луна остается в Тельце♉ 🔅В 23-й лунный день наша энергетика очень ослабевает, можете столкнуться с энергетическими вампирами. Будьте внимательны, старайтесь не поддаваться на эмоциональный шантаж. ✅ Уверенность в себе – лучшая защита от вампиров. Этот день также связан с очищением дома. Дом можно почистить пламенем свечи или святой водой. ❌Запрещено: стрижка волос и ногтей, хирургические операции. В этот день нельзя вести малоподвижный образ жизни, надо как можно больше двигаться. Нельзя переедать, гневаться и сомневаться в выборе своего пути. ✌Рекомендуются упражнения для позвоночника, мануальная терапия. В этот день полезно проводить очистительные и оздоровительные процедуры. https://vk.com/larisaandersen