Лия Ахеджакова прокомментировала отмену спектакли с ее участием
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Лия Ахеджакова прокомментировала отмену спектакли с ее участием

Лия Ахеджакова прокомментировала отмену спектакли с ее участием

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в последние месяцы всё чаще попадает в центр скандалов. В конце февраля 2022 года высказывания, цитируемые с якобы личной странички Лии Меджидовны в Инстаграме, вызвали бурю негодования. Даже после официального заявления актрисы, что аккаунт является фейковым, отношение к ней изменилось не сильно.


В последнее время всё чаще возникают слухи, что спектакли с участием Лии Ахеджаковой отменяют. Якобы это происходит из-за оппозиционных политических взглядов актрисы. Лия Меджидовна решила внести ясность в происходящее и дала небольшое интервью журналистам «Комсомольской правды».


По словам народной артистки, все слухи об отмене спектаклей – не более чем фейк. Все выступления остаются в силе. Ахеджакова подтвердила, что постановку «Крутой маршрут» действительно давно не играли, но это связано не с политической позицией, а с кадровыми вопросами. По словам артистки, в спектакль необходимо вводить новый состав, а это сложный процесс. К тому же в «Современнике», где играет Лия Меджидовна, недавно произошли перестановки руководства.


Напомним, что критике поддаются не только высказывания Ахеджаковой, но и постановки, в которых она играет. Так, спектакль «Первый хлеб» многие зрители и представители искусства назвали «русофобской», а актеров обвинили в неуважительном отношении к защитникам отечества.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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