Лунный день сегодня 22 июля 2022 года

Вадим Карасев

Рекомендации астрологов, собранные в лунном календаре, помогут воспользоваться энергией Луны, чтобы сделать эту пятницу продуктивным днем. Благодаря советам экспертов вы сможете привлечь больше удачи.

Астрологическая ситуация 22 июля складывается весьма удачно. Луна сегодня в хорошем настроении, так что не спешите заканчивать рабочий день раньше времени. Ночное светило поможет вам преуспеть в любых делах. Мешать успехам может привязанность к комфорту и страх перемен, поэтому старайтесь бороться со страхами. Вернуть утраченную уверенность вам помогут пять простых упражнений.

Фаза Луны: начинается 23 лунный день. Убывающая Луна все еще в Знаке Тельца, поэтому на с вами ждет очень удачный день для решения серьезных вопросов, связанных с работой и бизнесом, домом и финансовой сферой. Стихия земли на нашей стороне.

Магнитные бури 22 июля: солнечная активность минимальна. Магнитной бури не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

домашние дела;финансовая активность;работа;поиски вдохновения;уверенность в себе.спешка;усталость;пустые обещания;вредные привычки;уединение.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют уделить внимание домашним делам. Можно преобразить домашнюю обстановку, сделать уборку, перестановку мебели. Это значительно улучшит климат в семье, привлечет удачу и взаимопонимание. Под воздействием Тельца просыпается необходимость в комфорте, уюте. Купив что-то новое для дома, можно получить заряд бодрости и вдохновения, которых так часто не хватает. Смена домашней обстановки позволит укрепить здоровье. Занимаясь неотложными домашними делами, не перенапрягайтесь. Оставьте свободное время под хобби. Еще дома можно заниматься спортом.

Одежда и талисманы удачи на эту пятницу

Тельцу соответствует консервативный или классический стиль одежды. Этот Знак ценит изящную простоту, поэтому понравиться кому-то сегодня будет легче, если отдать предпочтение умеренным цветам (темно-синему, серому, черному) и сдержанному стилю.

Из камней-талисманов сегодня самыми полезными будут те, которые помогают повышать концентрацию. К таковым можно отнести хризолит, аксинит, белый кварц, малахит, бирюзу. Из украшение стоит отдавать предпочтение золоту, если у вас мало мотивации, а также платине, если требуется поддерживать максимальную производительность на протяжении всего дня.

Любовь и отношения в 23 лунный день

На убывающей Луне в Тельце отлично развиваются как деловые отношения, так и любовные. Любящие люди могут действовать друг на друга положительно, помогая обретать вдохновение и силу. Главное в такие дни — не делиться друг с другом негативными мыслями, чтобы не отпугнуть удачу.





Что касается одиноких людей, то это прекрасный день для знакомств в реальной жизни и на сайтах знакомств, романтических приключений, флирта. Появление нового человека в такой день может быть настоящим подарком судьбы. Не упустите своего шанса найти родственную душу.

Финансы и работа 22 июля

Среда будет благоприятным днем для того, чтобы размеренно и спокойно заниматься текущими рабочими делами, бизнесом. Однако не стоит браться за работу, которая потребует скорейшего завершения. Спешка — это не то, что любит Луна в Тельце. Если все делать быстро, на вашем пути могут появиться необъяснимые препятствия.

При решении финансовых вопросов важно сохранять спокойствие, избегать рисков и сомнительных авантюр. Влияние стихии Земли придаст вам уверенности в выбранном вами пути. День удачен для дел, связанных с недвижимостью. Можно менять валюту, вкладывать средства в акции.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Согласно лунному календарю, это отличный день для спокойных дел. Сдержанность и уважение к людям помогут вам обойти стороной негатив. Умеренный эгоизм сегодня полезен, но его излишек может вам дорого обойтись. Старайтесь уделять внимание друзьям, родственникам, второй половинке.

Помните, что в такой день выгоднее замедлить шаг, чем бежать вперед. Делайте всё не спеша, аккуратно, без нервов. Сегодня хорошее время для начала диеты, умеренных физических нагрузок. Телец призывает отказаться от вредных привычек и встать на путь здорового образа жизни.