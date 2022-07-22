Маргарита Симоньян на дне рождения Руссо станцевала под его песню

Журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян вместе с супругом Тиграном Кеосаяном побывали на дне рождения певца Авраама Руссо. Аврааму Руссо накануне исполнилось 53 года. В честь радостного события любимец публики устроил пышную вечеринку. Торжество проходит в одном из стильных ресторанов столицы — Soho Rooms. Гости собрались в зале с огромными витринными окнами, откуда можно наблюдать живописные закаты. Атмосферу праздника создавали модные диджеи, не обошлось и без выступления самого именинника. Аварам Руссо порадовал друзей исполнением своих хитов. В числе первых на мероприятии появилась звездная пара Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян. Главный редактор телеканала RT выбрала для выхода в свет элегантное платье с цветочным принтом. А вот режиссер предпочел более расслабленный образ: рубашку и широкие брюки.К слову, высокие каблуки не помешали Симоньян пуститься в пляс под пение виновника торжества. Медиаменеджер плавно двигалась под романтическую мелодию «Далеко-далеко».«Сколько девичьих слез было пролито и сколько каблуков стоптано под твои песни. С днем рождения, дорогой!», - поздравила именинника прямо на сцене Маргарита. «Я очень счастлива сегодня поздравить его с днем рождения и вместе отмечать этот праздник», — сказала Маргарита в беседе с журналистами. Гости преподнесли Аврааму подарки, а также роскошные букеты цветов. Не остались без презентов и сами присутствующие. Каждый мог унести с собой личные откровения именинника, которые он описал в книге «В поисках тайны».