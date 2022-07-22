Мастер-класс фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме отменен по требованию шведской федерации: "Это противоречит ценностям"

Вадим Карасев

Федерация фигурного катания Швеции выступила с требованием отменить мастер-класс российской фигуристки и серебряного призера XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой. Он должен был пройти в Стокгольме в августе.

"Матч ТВ" цитирует текст письма, которое разослала клубам федерация. В нем говорится, что мероприятие "немедленно" должно быть отменено по следующей причине:

Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести серьезный ущерб шведскому фигурному катанию.

Ранее того же самого потребовала Федерация фигурного катания Стокгольма.

Известие уже прокомментировали некоторые знаменитости, имеющие отношение к миру спорта. Так, Яна Рудковская, являющаяся совладельцем академии фигурного катания "Ангелы Плющенко", говорит:

Когда такие вещи творятся в отношении 18-летней спортсменки, хочется спросить: "Товарищи, что вы делаете?". Спорт вне политики! При чем здесь 18-летняя звезда фигурного катания? Что она сделала такого, чтобы отменять ее мастер-классы? И что сделали дети в Стокгольме, которые ждали приезда Саши Трусовой? Что они плохого сделали вам? Зачем вы устроили эту историю?

Как добавила Рудковская, по ее сведениям, очень многие юные спортсмены ждали мастер-класс Трусовой, некоторые даже собирались приехать на него из других стран, в том числе из Италии и Японии.

В итоге они опять смешали спорт с политикой, наказали своих детей. Грустно и обидно. Это очень странная и неприятная ситуация. А Саша — сильная девочка, у нее еще будет куча мастер-классов и шоу по всему миру. Она только в начале пути. Мы все ее очень любим и верим в нее. Переживать за Сашу не стоит. Наши зрители и их дети — счастливые люди, они могут не только болеть за Сашу, но и увидеть уникальную спортсменку на наших шоу и на будущих российских Гран-при!

— сказала Яна в комментарии для Sports.ru.





Александра Трусова

Фигурист Алексей Ягудин написал пост в инстаграме*, посвященный новости:

Честно говоря, я не удивлен. Причина лежит на поверхности. Я всегда говорил и буду продолжать говорить, что это уже не спорт, а поле политических сражений. Но Саша Трусова никуда не денется: она достояние нашего фигурного катания и мирового в том числе — это все понимают. А вот то, что фигуристы и фигуристки Швеции, которые на данный момент находятся на непонятно каком уровне, потеряли возможность прикоснуться в вербальном и тренировочном планах к звезде фигурного катания, в шведской федерации не понимают. Или понимают и просто поддались давлению извне.

Алексей также напомнил Федерации фигурного катания Швеции, что "фигурное катание в их стране находится в плачевном состоянии".

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова считает, что за решением об отмене мероприятия стоит Международный союз конькобежцев (ISU):

На мой взгляд, это решение принял ISU, а не шведская федерация. Думаю, что они надавили на шведов. Шведам позвонили из международной федерации, сказав, что русских спортсменов быть не должно, чтобы они не участвовали ни в каких соревнованиях, поэтому, наверное, и преподавать нельзя. Бред! Изначально, когда стало известно о мастер-классе Трусовой, я ожидала, что что-нибудь будет от них,

— сказала Тарасова, назвав решение "бредом сумасшедшего".

Продолжается ли дискриминация россиян в мире? Дискриминация не продолжается, она только началась. Впереди ничего хорошего нас не ждет,

— добавила тренер.

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская, комментируя отмену мастер-класса сайту "Спорт-Экспресс", поделилась собственным опытом:

Меня уже ничего сейчас не удивляет. У меня дочь занимается теннисом. У нас была история. Когда мы приехали в Финляндию, нам просто не разрешили жить в гостинице вместе с иностранными спортсменами. Сказали: "Нам Олимпийский комитет Финляндии не разрешает, чтобы русские жили в этой гостинице". Это юниорские соревнования. Поэтому о чем тут вообще говорить? А вы говорите про мастер-класс.

Сама Александра Трусова пока не давала комментариев по поводу новости.

На фоне санкций, введенных против России из-за военной спецоперации на Украине, российских спортсменов также отстранили от многих соревнований. Например, российские теннисисты в этом году не смогли принять участия в Уимблдоне. Правда, победительницей в женском одиночном разряде там в итоге стала спортсменка российского происхождения — Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан.

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Маргарита Дорошевич