"Медленнее. Немного левее": 84-летняя голливудская актриса рассказала о плюсах секса в своем возрасте

Вадим Карасев

Джейн Фонда всегда была активной женщиной: построила выдающуюся карьеру, писала книги, занималась общественным активизмом и многим другим. Оказалось, ее энергия не иссякла даже с приходом почтенного возраста.

Джейн в этом году исполнится 85 лет, но она точно знает, чего хочет в сексе. Недавно журналисты попросили ее рассказать о сексуальной жизни, и Фонда выдала немало секретов.

Актриса уверена, что только с возрастом женщина начинает понимать, чего хочет. Поэтому и в плане секса все становится значительно лучше.

Думаю, с возрастом мой секс стал лучше. Женщины становятся умнее, потому что перестают бояться говорить то, что им нужно. Знаете, мы теряем слишком многое, когда боимся сказать: "Подожди, подожди. Нет, не так. Медленнее. Немного левее". Но когда мы старше, то говорим: "Я знаю, чего хочу. Дай мне то, что я хочу".

Фонда трижды была замужем, но с 2001 года она наслаждается свободной жизнью. Правда, в последнее время, по ее словам, развлекаться приходится в одиночку. Джейн объяснила, что после 80 лет людям уже довольно трудно согласиться на близость. "Если бы парень сказал мне "Давай, Фонда, приходи", я бы в страхе убежала", — заявила она.

Впрочем, актриса считает, если бы у нее и был любовник, то только молодой. "Я хотела бы мужчину помоложе. Разве это плохо? Дело в коже. Я бы хотела мужчину помоложе, а я слишком тщеславна", — призналась звезда.