МИД Китая указал на главную угрозу миру
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МИД Китая указал на главную угрозу миру

МИД Китая указал на главную угрозу мируПредставитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США главной угрозой для мира

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост. В нем дипломат указал на разницу в военных расходах десяти стран и назвал США главной угрозой для мира.

Согласно данным, опубликованным Чжао, траты Вашингтона на оборону размером более 800 миллиардов долларов превосходят совокупные военные расходы девяти остальных стран — Китая, Индии, Великобритании, России, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи. «Кто представляет реальную угрозу?» — задался вопросом дипломат.

Ранее официальный представитель китайского МИД описал мемом разницу в отношении к международному сообществу у мира и у западных СМИ. «Что означает "международное сообщество"?» — написал дипломат, прикрепив к публикации картинку, где как мировое сообщество были обозначены лишь территории Северной Америки, Европы, Австралии, Японии и Южной Кореи.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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