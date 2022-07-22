Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы намного раньше срока

Актер Михаил Ефремов отбывает срок за смертельное ДТП. Артист по документам, которые оказались у журналистов, должен выйти на свободу 30 декабря 2027 года. Ему зачли 113 дней домашнего ареста и нахождения в СИЗО. При этом существует сразу несколько вариантов, благодаря которым Михаил Ефремов может оказаться на свободе несколько раньше. У артиста есть три схемы развития событий: обжалование приговора, прошение о помиловании, условно-досрочное освобождение.Если Михаил Ефремов сделает ставку на УДО, то ему необходимо отсидеть треть срока. Ефремов может выйти на свободу в середине 2023 года. Прошение о помиловании актер пока не подавал. Он не верит, что это имеет какой-то смысл. По обжалованию также пока изменений нет. Никаких подвижек при этом варианте не ожидается, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что два года назад Михаил Ефремов совершил пьяное ДТП в центре Москвы. По его вине погиб человек.