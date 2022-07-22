Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы намного раньше срока
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Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы намного раньше срока

Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы намного раньше срока
Актер Михаил Ефремов отбывает срок за смертельное ДТП. Артист по документам, которые оказались у журналистов, должен выйти на свободу 30 декабря 2027 года. Ему зачли 113 дней домашнего ареста и нахождения в СИЗО. При этом существует сразу несколько вариантов, благодаря которым Михаил Ефремов может оказаться на свободе несколько раньше. У артиста есть три схемы развития событий: обжалование приговора, прошение о помиловании, условно-досрочное освобождение.
Если Михаил Ефремов сделает ставку на УДО, то ему необходимо отсидеть треть срока. Ефремов может выйти на свободу в середине 2023 года. Прошение о помиловании актер пока не подавал. Он не верит, что это имеет какой-то смысл. По обжалованию также пока изменений нет. Никаких подвижек при этом варианте не ожидается, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что два года назад Михаил Ефремов совершил пьяное ДТП в центре Москвы. По его вине погиб человек.
# Шоу-бизнес Ефремов Михаил
По материалам: z-aya

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