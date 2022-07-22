Мнение: ограничения НБУ приведут к всплеску популярности криптовалют

21 июля Национальный банк Украины (НБУ) объявил о ряде существенных изменений, скорректировав официальный курс гривны и установив новые лимиты на банковские операции.

Регулятор установил курс на уровне 36,5686 гривны за доллар, изменив его сразу на 25%. С начала войны фиксированный курс от НБУ составлял 29,25 гривны за доллар.

Такое решение в Нацбанке объяснили "изменением фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укреплением доллара США по отношению к другим валютам".

С 21 июля НБУ разрешил банкам продавать гражданам безналичную валюту при условии будущего размещения на депозите сроком от трех месяцев без права досрочного расторжения контракта. Ежемесячный лимит — 50 000 гривен в эквиваленте.

НБУ установил ряд новых лимитов для физлиц:

ограничения на снятие с гривневых платежных карт изменили с 50 000 гривен в месяц на 12 500 гривен (в эквиваленте) в неделю;

Р2Р-переводы за границу с карт украинских банков уменьшили со 100 000 до 30 000 гривен;

лимит на расчеты по гривневым картам за рубежом установили в размере 100 000 гривен ежемесячно.

Также банк сохранил учетную ставку на уровне 25%.

Все введенные с начала войны ограничения являются временными мерами, позволяющими экономике выстоять, подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Однако эти изменения существенно скажутся на многих украинцах уже сейчас. С начала российского вторжения миллионы граждан вынуждены были покинуть страну и до сих пор находятся за границей.

Ограничения НБУ могут привести к всплеску интереса украинцев к криптовалютам, заявил ForkLog UA основатель биржи Kuna Михаил Чобанян:

"Ожидаем увеличения оборота и использования криптовалют. В Европе 100 000 гривен — это вообще ни о чем".

Чобанян также полагает, что лимиты НБУ станут помехой для волонтеров, так как большая часть различной помощи покупалась с карт украинских банков, принадлежащих физлицам:

"Теперь эти потоки полностью переключим на крипту. У нас в фонде Aid For Ukraine есть полностью независимая инфраструктура для доставки гуманитарных грузов. Независимые финансы, логистика и склады в ЕС, таможня и трансграничные перевозки, склады в Украине и "последняя миля" до передовой. Мы теперь просто откроем эту инфраструктуру для всех волонтеров".

В НБУ заявили, что новые лимиты не угрожают волонтерству. В апреле регулятор ввел послабления для такой деятельности. Физлица могут покупать и использовать иностранную валюту за границей для приобретения товаров оборонного назначения в рамках ежемесячного лимита в 400 000 гривен.

Чобанян отметил, что "агрессивная политика НБУ" была известна и до войны, а от новых ограничений проиграют только украинские банки и бюджет.

Напомним, 24 февраля Нацбанк лимитировал снятие наличных и зафиксировал курс гривны. В апреле регулятор ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан, которые затронули и криптовалютные транзакции.