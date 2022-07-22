Начался отбор для участия в реалити-шоу «Учитель года»
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Начался отбор для участия в реалити-шоу «Учитель года»

Начался отбор для участия в реалити-шоу «Учитель года»

Минпросвещения сообщило на своем сайте о старте всероссийского отбора педагогов для участия в телепроекте об учителях.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2021 года предложил изменить формат конкурса «Учитель года» и проводить его как реалити-шоу в течение всего года. Телешоу будет показывать один из федеральных каналов.

«Самого яркого современного педагога страны, который может увлечь аудиторию и доступно объяснить даже самый сложный материал выберут в телешоу «Классная тема»», — говорится в сообщении Минпросвещения.

Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что новое шоу является отличным поводом продемонстрировать и увидеть, почему «отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям». Он пожелал удачи всем учителям, которые примут участие в отборе.

Претендовать на участие сможет учитель-предметник из любого региона страны. Для этого нужно вести любой из предметов: математику, химию, биологию, географию, историю, физику, русский язык и литературу. Подать заявку на участие в отборе можно до 10 августа в мини-приложении соцсети «ВКонтакте».

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По материалам: pnp.ru

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