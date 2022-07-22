Никита Михалков - экстрасенс, заявил Артемьев

Музыкант считает, что режиссер Никита Михалков обладает мистическим даром. У всех людей, когда-либо работавших с Никитой Михалковым, сложилось о нем определенное мнение. Не является исключением и композитор Эдуард Артемьев. Музыкант сотрудничает и дружит с прославленным режиссером вот уже много лет, поэтому его мнению можно доверять. Отвечая на вопросы в шоу «Легенда» на ютуб-канале «RTVI Развлечения», Артемьев рассказал все, что думает о Михалкове. Композитор не скрывает, что Никита Сергеевич является одним из самых жестких режиссеров, но работать с ним – особое удовольствие.По мнению музыканта, Михалков наделен некими экстрасенсорными способностями, которые безотказно действуют на актеров. Мэтр как будто умеет проникать на уровень подсознания. «Вот такое у него проникновение глазами невероятное», – выдал всю чертовщину о режиссере композитор. По словам Артемьева, такой работы, как у Михалкова, одни и те же артисты не демонстрируют больше нигде. За долгие годы сотрудничества с кинематографистом музыкант стал ему не только близким другом, мужчины успели даже породниться. Артемьев крестил дочь режиссера, а тот в свою очередь стал крестным папой его внука. Композитор признался, что старается никогда не пропускать знаменитые обеды Никиты Михалкова, на которых всегда многолюдно и очень душевно.