Николай Басков жестко высказался о Чулпан Хаматовой

Певец Николай Басков возмущен, что скоро будет премьера с опальной актрисой. Новость о том, что вскоре на экранах страны выйдет фильм с участием Чулпан Хаматовой, без устали критикующей Россию, всполошила общественность. В стороне не остался и Николай Басков. В августе в прокат выходит российский фильм «Просточеловек», где у Хаматовой одна из главных ролей. 46-летняя актриса сыграет одинокую женщину с болезнью, 30 лет назад бросившую в роддоме сына. Однако не сюжет привлек внимание публики. Многие посчитали оскорблением то, что перед жителями страны на экранах предстанет та, что спешно покинула Россию и оттуда комментирует происходящее с резко негативным оттенком.С этим мнением согласен Николай Басков. 45-летнего певца удивляет, что Чулпан не отказалась от всех своих персонажей в отечественном кино, как это сделал Ивар Калныньш. «Интересно наблюдать, как отдельные лица самоуверенно примеряют роль «Совести нации» и льют грязь на свою Родину из-за границы, а потом в России запускаются проекты с ними в главных ролях. Почему бы Чулпан Хаматовой не быть последовательной и не призвать вслед за Иваром Калныньшем выбросить в мусорку все свои работы в российском кино…» — возмутился он в своем Telegram-канале. Исполнитель упомянул Калныньша, который «отменил» Россию. Заодно с этим латвийский актер отказался от всех проектов, производимых у нас, забыв о кругленьких суммах на счетах, заработанных здесь. «Выбросить все на фиг! Я бывал в Белых Столбах (микрорайон города Домодедово Московской области), смотрел мировое кино, знаю, что происходило за весь XX век. А такие грустные дела заставляют еще раз посмотреть на все серьезно. Конечно, эта история, которая останется, но я не люблю жить воспоминаниями. Хочется идти вперед и видеть свет», — выпалил Ивар Эдмундович в YouTube-шоу «Живой гвоздь».