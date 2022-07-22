Одной из крупнейших клиник в Москве исполнилось 220 лет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Одной из крупнейших клиник в Москве исполнилось 220 лет

Одной из крупнейших клиник в Москве исполнилось 220 лет

Одной из крупнейших клиник в Москве исполнилось 220 летЗаммэра Москвы Ракова: Городская клиническая больница №1 имени Пирогова отмечает 220-летие

Городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова, известной как Первая Градская, исполнилось 220 лет. 22 июля одна из старейших клиник в Москве празднует свой юбилей. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, Первая Градская также является базой для кафедр медвузов. Тем самым больница «вносит неоценимый вклад в подготовку специалистов и будущее столичной медицины». Специалисты Первой Градской передают студентам опыт, традиции, а также учат их индивидуальному подходу к каждому пациенту и популяризируют применение передовых технологий, которые позволяют сохранить жизнь и здоровье. Больница остается не только лечебным и научным центром, но и клинической базой 6 высших учебных заведений. На базе больницы работают 7 университетских клиник.

600 000человек

получают медицинскую помощь в Первой Градской амбулаторно каждый год. Еще 60 000 пациентов лечатся в стационаре

В честь юбилея Первой Градской 22 июля в Екатерининском парке и на Чистопрудном бульваре открылась фотовыставка. Она рассказывает историю больницы, в которой бывали русские цари, лечились солдаты Наполеона, работали знаменитые врачи, а также разрабатывались новые методики лечения самых разных заболеваний. Кроме того, на выставке можно ознакомиться с историей создания клиники и основными этапами ее развития.

За всю свою историю Первая Градская пережила три эпидемии — эпидемию холеры, цинги и тифа — и пандемию коронавируса. «С апреля по июнь 2020 года хирургический корпус Первой Градской больницы был перепрофилирован под прием пациентов с COVID-19. За этот недолгий, но тяжелый период мы пролечили около двух тысяч человек и провели более 50 экстренных операций», — рассказал Алексей Свет.

Во время пандемии больница не переставала развиваться и расширять возможности в области медицины — как в плановом, там и в экстренном порядке.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сооснователи 3AC объяснили крах хедж-фонда чрезмерной самоуверенностью
Сооснователи 3AC объяснили крах хедж-фонда чрезмерной самоуверенностью
В Братске пьяная женщина зарезала брата, сдавшего ее телефон в ломбард
В Братске пьяная женщина зарезала брата, сдавшего ее телефон в ломбард
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми проводят время в Париже после свадьбы в Лас-Вегасе: фото
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми проводят время в Париже
Одной из крупнейших клиник в Москве исполнилось 220 лет
Одной из крупнейших клиник в Москве исполнилось 220 лет
День ангела 23 июля 2022 года отмечают мужчины с твердым характером
День ангела 23 июля 2022 года отмечают мужчины с твердым характером
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс Москва-2022" высмеяли в Сети
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс
Высокооцененная игра Magic: The Gathering Arena выйдет на консолях
Высокооцененная игра Magic: The Gathering Arena выйдет на консолях
Опубликован список артистов самого масштабного фестиваля в Москве и Петербурге
Опубликован список артистов самого масштабного фестиваля в Москве и
Милый щенок помогает пасти стадо овец
Милый щенок помогает пасти стадо овец
Крупнейший порт Европы остановил контейнерное сообщение с Россией
Крупнейший порт Европы остановил контейнерное сообщение с Россией
В Германии рассказали о трех ошибках Запада в отношении России
В Германии рассказали о трех ошибках Запада в отношении России
В The Elder Scrolls Online более 21 млн игроков, 1000 миссий и 3000 часов геймплея
В The Elder Scrolls Online более 21 млн игроков, 1000 миссий и 3000

Топ на сегодня

BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге: "Ей казалось, что королевская семья похожа на Голливуд"
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге:
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке

Еще по теме

Первая градская больница проведет бесплатные занятия для пациентов
Печатников прокомментировал реорганизацию бригады сосудистых хирургов в Москве
Врачи из Москвы проконсультируют специалистов в ХМАО по пострадавшим в ДТП
В больницах рассказали о состоянии Кокшенова и Джигарханяна