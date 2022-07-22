Одной из крупнейших клиник в Москве исполнилось 220 лет

Вадим Карасев

Заммэра Москвы Ракова: Городская клиническая больница №1 имени Пирогова отмечает 220-летие

Городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова, известной как Первая Градская, исполнилось 220 лет. 22 июля одна из старейших клиник в Москве празднует свой юбилей. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, Первая Градская также является базой для кафедр медвузов. Тем самым больница «вносит неоценимый вклад в подготовку специалистов и будущее столичной медицины». Специалисты Первой Градской передают студентам опыт, традиции, а также учат их индивидуальному подходу к каждому пациенту и популяризируют применение передовых технологий, которые позволяют сохранить жизнь и здоровье. Больница остается не только лечебным и научным центром, но и клинической базой 6 высших учебных заведений. На базе больницы работают 7 университетских клиник.

600 000человек

получают медицинскую помощь в Первой Градской амбулаторно каждый год. Еще 60 000 пациентов лечатся в стационаре

В честь юбилея Первой Градской 22 июля в Екатерининском парке и на Чистопрудном бульваре открылась фотовыставка. Она рассказывает историю больницы, в которой бывали русские цари, лечились солдаты Наполеона, работали знаменитые врачи, а также разрабатывались новые методики лечения самых разных заболеваний. Кроме того, на выставке можно ознакомиться с историей создания клиники и основными этапами ее развития.

За всю свою историю Первая Градская пережила три эпидемии — эпидемию холеры, цинги и тифа — и пандемию коронавируса. «С апреля по июнь 2020 года хирургический корпус Первой Градской больницы был перепрофилирован под прием пациентов с COVID-19. За этот недолгий, но тяжелый период мы пролечили около двух тысяч человек и провели более 50 экстренных операций», — рассказал Алексей Свет.

Во время пандемии больница не переставала развиваться и расширять возможности в области медицины — как в плановом, там и в экстренном порядке.