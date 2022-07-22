Опубликован новый портрет принца Джорджа в честь его 9-летия

Вадим Карасев

В официальном инстаграме* герцогов Кембриджских опубликован новый портрет принца Джорджа в честь его 9-летия.

Фотография, на которой мальчик запечатлен в голубом поло и с широкой улыбкой, была сделана Кейт Миддлтон на одном из британских пляжей, где герцоги Кембриджские отдыхали вместе с детьми.





Принц Джордж

В этом году принц Джордж идет в школу в Аскоте, которая находится недалеко от Виндзорского замка. В СМИ также появилась информация о предполагаемом переезде семьи: герцоги Кембриджские собираются перебраться в Беркшир, поближе к новой школе и королеве, которая сейчас живет в Виндзоре.

Ранее принц Джордж оказался в центре внимания, впервые посетив Уимблдонский турнир вместе с родителями: мальчик эмоционально реагировал на происходящее и попал в объективы фотографов.

До этого все внимание привлек его младший брат, принц Луи, который во время празднования платинового юбилея королевы Елизаветы кривлялся и никак не мог усидеть на месте. Как позже прокомментировала королевская семья, во время празднований дети ели очень много сладкого и поэтому вели себя беспокойно.

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Ксения Смирнова