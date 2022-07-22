Опубликован новый портрет принца Джорджа в честь его 9-летия
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Опубликован новый портрет принца Джорджа в честь его 9-летия

Опубликован новый портрет принца Джорджа в честь его 9-летия

В официальном инстаграме* герцогов Кембриджских опубликован новый портрет принца Джорджа в честь его 9-летия.

Фотография, на которой мальчик запечатлен в голубом поло и с широкой улыбкой, была сделана Кейт Миддлтон на одном из британских пляжей, где герцоги Кембриджские отдыхали вместе с детьми.


Принц Джордж

В этом году принц Джордж идет в школу в Аскоте, которая находится недалеко от Виндзорского замка. В СМИ также появилась информация о предполагаемом переезде семьи: герцоги Кембриджские собираются перебраться в Беркшир, поближе к новой школе и королеве, которая сейчас живет в Виндзоре.

Ранее принц Джордж оказался в центре внимания, впервые посетив Уимблдонский турнир вместе с родителями: мальчик эмоционально реагировал на происходящее и попал в объективы фотографов.

До этого все внимание привлек его младший брат, принц Луи, который во время празднования платинового юбилея королевы Елизаветы кривлялся и никак не мог усидеть на месте. Как позже прокомментировала королевская семья, во время празднований дети ели очень много сладкого и поэтому вели себя беспокойно.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Монархии
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Побывавший в США популярный российский блогер назвал недостаток страны
Побывавший в США популярный российский блогер назвал недостаток страны
Опубликован новый портрет принца Джорджа в честь его 9-летия
Опубликован новый портрет принца Джорджа в честь его 9-летия
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
США отозвали запрос на экстрадицию Винника из Франции
США отозвали запрос на экстрадицию Винника из Франции
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с первого сезона (15 фото)
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с
Ubisoft отменила бесплатный шутер Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline
Ubisoft отменила бесплатный шутер Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline
Стало известно о планах Польши разместить новые гарнизоны у границ с Белоруссией
Стало известно о планах Польши разместить новые гарнизоны у границ с
Мария Кожевникова оценила идею создания в России черного списка артистов
Мария Кожевникова оценила идею создания в России черного списка
Почти 90 процентов бесплатных VPN уличили в краже информации пользователей
Почти 90 процентов бесплатных VPN уличили в краже информации
Приметы и суеверия, связанные с детьми: почему первый раз искупать ребенка должна именно мама
Приметы и суеверия, связанные с детьми: почему первый раз искупать
Геймплей шутера Bright Memory: Infinite на Xbox Series X — 4K 60 FPS и трассировка лучей
Геймплей шутера Bright Memory: Infinite на Xbox Series X — 4K 60 FPS
Белая продолжает говорить о беременности от Тиграна Салибекова
Белая продолжает говорить о беременности от Тиграна Салибекова

Топ на сегодня

BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге: "Ей казалось, что королевская семья похожа на Голливуд"
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге:
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке

Еще по теме

Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые взяли принца Джорджа и принцессу Шарлотту на рождественскую службу
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на параде в честь королевы Елизаветы II
Старшая сестра принца Джорджа Саванна Филлипс закрыла ему рот на балконе Букингемского дворца
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прибыли с официальным визитом в Канаду