Опубликован первый постер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана
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Опубликован первый постер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Опубликован первый постер фильма «Оппенгеймер» Кристофера НоланаОпубликован первый постер биографической драмы «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Первый постер фильма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана был опубликован в официальном Twitter-аккаунте биографической драмы.

Кинокартина расскажет о знаменитом создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Главную роль исполнил актер Киллиан Мерфи. Также в съемках приняли участие Эмили Блант, Мэтт Деймон, Мари Малек и Роберт Дауни-младший.

В основу сценария легла книга Каема Берда и Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера». Премьера киноленты запланирована на 21 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что американская певица афро-американского и филлипинского происхождения Габриелла Уилсон, известная по псевдониму H.E.R., исполнит роль принцессы Белль в новом фильме от ABC «Красавица и Чудовище».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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