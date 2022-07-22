По каким причинам расстаются знаки зодиака, что влияет на их решения

Определенная совместимость знаков зодиака не может гарантировать долгие и счастливые отношения. Все зависит от самого представителя знака и от того, как он будет относиться к своей второй половинке. Далее мы расскажем, почему расстаются представители разных знаков зодиака.

Овен

Они могут расстаться со второй половинкой из-за своей грубости и агрессивности. Овны способны обидеть человека неосторожными словами во время ссоры.

Телец

Это довольно эгоистичные люди. Это черта характера и приводит к расставанию с любимым человеком. Из-за их излишней эгоистичности с ними перестают общаться даже друзья.

Близнецы

Близнецам довольно часто становится скучно в отношениях, поэтому они разрывают их. они не очень надежные люди: могут говорить одно, а делать совсем иное. Это является еще одной причиной расставания.

Рак

Они легко находят новых друзей и товарищей, но жить под одной крышей с кем-либо им очень тяжело. Раки быстро меняют свое настроение, поэтому с ними довольно сложно ужиться.

Лев

Лев старается быть главой в отношениях, но это не всегда удается. Если вторая половинка ничего не имеет против, то у них все получится, а если нет – отношениям конец.

Дева

Они довольно добрые и отзывчивые, но характер у них не очень простой. В доме все должно быть по их правилам, все бытовые проблемы должны согласовываться лично с ними. Если все будет наоборот, то такие отношения долго не протянут.





Весы

Их проблема заключается в том, что они часто идеализируют своего партнера. В итоге они в нем разочаровываются, потому что все получается не так, как они себе представляли. Еще одним подводным камнем служит то, что они довольно безответственные и любят, чтобы все проблемы решали за них.

Скорпион

Это ревнивые и злопамятные люди. Их тяжелый характер способны вынести далеко не все. Тем не менее они очень хорошо относятся к тем, кого они искренне любят и ценят.

Стрелец

Эти люди всегда жаждут свободы. Поначалу это может быть незаметно, но это качество не заставит себя долго ждать. Они никогда не перестанут делать то, что им нравится, даже если от этого зависят отношения.

Козерог

Они очень тяжело открываются другим людям. Это довольно плохо влияет на отношения, потому что Козероги не могут полностью довериться чужому человеку. Также они не умеют развиваться и двигаться дальше, что тоже является камнем преткновения.

Водолей

Они любят общаться с другими людьми, а также флиртовать. Подобные привычки устраивают далеко не всех, поэтому их вторые половинки разрывают отношения первыми.

Рыбы

Они могут разорвать отношения с человеком, потому что их взгляды на жизнь не совпадают. Рыбы стараются найти свою вторую половинку, у которой не будет каких-либо изъянов. Поэтому подобные отношения длятся совсем недолго или же вовсе не успевают начаться.