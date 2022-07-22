Почти 90 процентов бесплатных VPN уличили в краже информации пользователей
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Почти 90 процентов бесплатных VPN уличили в краже информации пользователей

Почти 90 процентов бесплатных VPN уличили в краже информации пользователейАналитик Кашкин заявил, что почти 90 процентов бесплатных VPN не являются безопасными

Почти 90 процентов популярных бесплатных VPN-сервисов не являются безопасными для использования, заявил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, какую опасность для пользователей представляют VPN-сервисы.



Условия политики конфиденциальности

Специалисты Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА рассказали «Ленте.ру», что проанализировали 72 наиболее популярных сервиса VPN, доступных для скачивания в магазинах мобильных приложений GooglePlay и AppStore. Выяснилось, что подавляющее большинство таких программ передают данные о пользователях третьим лицам, а почти 20 процентов не скрывают реальный IP-адрес клиентов.

«Разработчики и зарубежные магазины приложений либо не информируют клиентов о потенциальной угрозе, либо помещают условия политики конфиденциальности в труднодоступные локации внутри программы», — отметил Евгений Кашкин.



Угроза безопасности

В последнее время VPN-технологии переживают настоящий бум популярности во всем мире, в том числе и в России, отмечают исследователи. Выяснилось, что 87 процентов таких программ включают как минимум одну стороннюю библиотеку отслеживания — то есть «перехватывают» трафик клиентов, а 39 процентов — устанавливают сторонние мобильные приложения. Кроме того, 19 процентов изученных мобильных приложений, по сути, не выполняют свою функцию: не скрывают реальный IP-адрес пользователя, фактическое местоположение и данные об используемом Интернет-провайдере или допускают утечку DNS. Эти данные потенциально могут помочь киберпреступникам взламывать другие ресурсы, где ранее регистрировались пользователи, получить доступ к паролям от банковских карт или личных кабинетов на других порталах, в том числе, «Госуслугах», считают эксперты.



Платные VPN-сервисы

Также исследование показало, несмотря на то, что платные VPN-сервисы демонстрируют больший уровень безопасности в плане сохранности персональных данных пользователей, говорить о полной анонимности не приходится. Даже премиальные тарифы предполагают предоставление доступа к данным со стороны хостинг-провайдера: по запросу правоохранительных органов любого государства или в случае кибератаки.

Ранее IT-специалист рассказал, что VPN-сервисы снижают скорость работы интернета. Он объяснил, что это происходит из-за того, что весь трафик проходит через сервер VPN-хостинга, а не через сервер интернет-провайдера.

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По материалам: lenta.ru

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