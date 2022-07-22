Порваны сухожилия на руках и ногах. Подробности состояния 2-летней девочки, которую истерзала обезьяна

Вчера в Мытищинском районе Подмосковья обезьяна напала на двухлетнюю девочку. Примат повалил малышку на землю и начал кусать. В результате инцидента ребенок попал в реанимацию.

Сегодня девочку перевели из реанимации в общую палату — впереди кроху ждет долгое восстановление. У ребенка были порваны сухожилия пальцев на руках, ногах. Врачи вовремя провели операцию, и подвижность конечностей удалось восстановить.

«Совершенно дикое происшествие. Пострадал маленький ребенок семьи, прибывшей из Луганской Народной Республики. Когда они были в гостях, на ребенка набросилась сбежавшая из клетки обезьяна. Девочка получила многочисленные укусы и повреждения. Предварительно, состояние ребенка стабилизировано, она сейчас в больнице вместе с мамой. Как только позволит состояние, мы с ними обязательно встретимся», — сообщил в Telegram посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Владелец обезьяны не стал скрываться и прокомментировал скандал. Мужчина заявил, что раньше животное никогда ни на кого не нападало и вело себя достаточно дружелюбно.

«Ну, укусила. Сбежала, ее посадили в клетку. Сейчас она у меня. Никакой агрессии не было, с ней все хорошо. Она у меня привита, у нее есть свой официальный зоопарк», — сказал хозяин примата в беседе с «360».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 118 Уголовного кодекса РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Прокуратура уже провидит проверку, пытаясь установить обстоятельства и причины инцидента.

