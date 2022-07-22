Порваны сухожилия на руках и ногах. Подробности состояния 2-летней девочки, которую истерзала обезьяна
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Порваны сухожилия на руках и ногах. Подробности состояния 2-летней девочки, которую истерзала обезьяна

Порваны сухожилия на руках и ногах. Подробности состояния 2-летней девочки, которую истерзала обезьяна

Порваны сухожилия на руках и ногах. Подробности состояния 2-летней девочки, которую истерзала обезьяна

Вчера в Мытищинском районе Подмосковья обезьяна напала на двухлетнюю девочку. Примат повалил малышку на землю и начал кусать. В результате инцидента ребенок попал в реанимацию.


Сегодня девочку перевели из реанимации в общую палату — впереди кроху ждет долгое восстановление. У ребенка были порваны сухожилия пальцев на руках, ногах. Врачи вовремя провели операцию, и подвижность конечностей удалось восстановить.

«Совершенно дикое происшествие. Пострадал маленький ребенок семьи, прибывшей из Луганской Народной Республики. Когда они были в гостях, на ребенка набросилась сбежавшая из клетки обезьяна. Девочка получила многочисленные укусы и повреждения. Предварительно, состояние ребенка стабилизировано, она сейчас в больнице вместе с мамой. Как только позволит состояние, мы с ними обязательно встретимся», — сообщил в Telegram посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Владелец обезьяны не стал скрываться и прокомментировал скандал. Мужчина заявил, что раньше животное никогда ни на кого не нападало и вело себя достаточно дружелюбно.

«Ну, укусила. Сбежала, ее посадили в клетку. Сейчас она у меня. Никакой агрессии не было, с ней все хорошо. Она у меня привита, у нее есть свой официальный зоопарк», — сказал хозяин примата в беседе с «360».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 118 Уголовного кодекса РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Прокуратура уже провидит проверку, пытаясь установить обстоятельства и причины инцидента.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

Последние новости

В Госдуме высказались о возможности отключения Google в России
В Госдуме высказались о возможности отключения Google в России
Сооснователи 3AC объяснили крах хедж-фонда чрезмерной самоуверенностью
Сооснователи 3AC объяснили крах хедж-фонда чрезмерной самоуверенностью
В Братске пьяная женщина зарезала брата, сдавшего ее телефон в ломбард
В Братске пьяная женщина зарезала брата, сдавшего ее телефон в ломбард
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми проводят время в Париже после свадьбы в Лас-Вегасе: фото
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми проводят время в Париже
Одной из крупнейших клиник в Москве исполнилось 220 лет
Одной из крупнейших клиник в Москве исполнилось 220 лет
День ангела 23 июля 2022 года отмечают мужчины с твердым характером
День ангела 23 июля 2022 года отмечают мужчины с твердым характером
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс Москва-2022" высмеяли в Сети
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс
Высокооцененная игра Magic: The Gathering Arena выйдет на консолях
Высокооцененная игра Magic: The Gathering Arena выйдет на консолях
Опубликован список артистов самого масштабного фестиваля в Москве и Петербурге
Опубликован список артистов самого масштабного фестиваля в Москве и
Милый щенок помогает пасти стадо овец
Милый щенок помогает пасти стадо овец
Крупнейший порт Европы остановил контейнерное сообщение с Россией
Крупнейший порт Европы остановил контейнерное сообщение с Россией
В Германии рассказали о трех ошибках Запада в отношении России
В Германии рассказали о трех ошибках Запада в отношении России

Топ на сегодня

BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге: "Ей казалось, что королевская семья похожа на Голливуд"
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге:
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке

Еще по теме

ЧП: Обезьяна едва не разорвала маленькую девочку в Подмосковье
Появились подробности о нападении обезьяны на двухлетнюю девочку в Подмосковье
В Китае родился ребенок с 31 пальцем на руках и ногах
В Китае родился ребёнок с 31 пальцем