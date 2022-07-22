Приметы и суеверия, связанные с детьми: почему первый раз искупать ребенка должна именно мама

Рождение ребенка является большим событием в жизни каждой семьи, поэтому молодые родители стараются прислушиваться ко всем полезным советам, связанным с его кормлением, пеленанием, купанием. Некоторые из этих советов основаны на древних приметах и суевериях, но поскольку ими пользовались многие поколения наших предков, они все еще являются актуальными.

Почему первое купание ребенка должна проводить только мать





По возвращению из роддома многие родители стараются сразу же искупать малыша, хотя эту процедуру можно перенести на следующий день, чтобы дать маме и ребенку отдохнуть и освоиться дома. Но в любом случае это первая процедура, во время которой каждая мама старается следовать известным приметам. Основная из них гласит: первое купание новорожденного должна проводить только мать.

Эта примета, пришедшая в современный мир из глубины веков, имеет вполне логическое объяснение: никто не будет любить ребенка больше и ухаживать за ним лучше, чем родная мама. Поэтому именно она должна провести первую гигиеническую процедуру, чтобы своей положительной энергией обезопасить ребенка от болезней и сглаза, и заложить в его организме основы здоровья.

Для этого во время купания малыша мама проводит особый обряд. Прежде чем уложить ребенка в ванночку с теплой водой, она добавляет в нее немного грудного молока. Также рекомендуется опустить в воду любой серебряный предмет, за исключением нательного крестика, чтобы привлечь в жизнь малыша богатство и благополучие.

Воду, в которой купали малыша, нельзя использовать в других целях. Также не рекомендуется ее сразу сливать, а желательно оставить в ванночке до утра.

Какие еще существуют приметы и суеверия, связанные с новорожденными детьми





Примет, связанных с новорожденными детьми, достаточно много. Верить в них или относить к изжившим себя суевериям, которым необязательно следовать, решают родители малыша. Но многие предпочитают о них знать и по возможности следовать обычаям предков.

Одна из примет, которую стараются соблюдать многие родители, говорит о том, что новорожденного ребенка нельзя показывать чужим людям до крестин — это чревато сглазом, который потом тяжело будет снять.

Нельзя смотреть на спящего ребенка, а тем более его фотографировать.

Нельзя ставить его ножками на стол — это считается угрозой его благополучию.

До года также нельзя смотреться в зеркало с ребенком на руках. Считается, что так можно проглядеть его счастье.

По древнему поверью, постригать волосы у малыша можно только после года. Сделав это раньше, вы рискуете «отрезать ум». Ребенку будут плохо даваться разные науки, он не сможет выучиться, получить профессию и будет всю жизнь перебиваться случайными заработками.