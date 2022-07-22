Продажи Xbox Series X | S в Европе в 1 полугодии выросли, в сравнении с прошлым годом

Вадим Карасев





Аналитическая фирма GSD сообщила о результатах консольного рынка на территории Европы в первой половине 2022 года. Тогда как продажи игр повысились на 13,5% (общий тираж 76,1 млн — 32 млн розница, 44 млн цифровые продажи), продажи консолей снизились на 21%.

Отмечается, что снижение продаж консолей напрямую связано с дефицитом игровых приставок Playstation 5. Их продажи упали на 41%, если сравнивать первое полугодие 2022 года с первым полугодием 2021 года. При этом, продажи Xbox Series X | S, наоборот, выросли — на 9%. Напомним, что Xbox Series X тоже все еще дефицитны, тогда как Xbox Series S вполне реально приобрести в рознице по рекомендованной цене. Точные цифры по продажам консолей не приводятся, отмечая, что суммарные продажи приставок составили около 2 млн единиц (на территории Европы, исключая Британию и Германию).

Самой продаваемой игровой приставкой в Европе за первое полугодие 2022 года стала Nintendo Switch.