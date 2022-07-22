Продюсер раскритиковал выступление Лолиты Милявской

Владимир заявил, что певица Лолита Милявская не попадала в ноты. Владимир Коробка высмеял музыкальный номер 58-летней Лолиты Милявской. Продюсер также отметил, что певица фальшивила. Владимир был бессменным педагогом по вокалу на проекте «Фабрика звезд». Он вспомнил номер участника первого сезона Джема Шерифа с Лолитой. На отчетном концерте они дуэтом исполняли композицию «Снилось мне». Артисты пели без фонограммы, и Коробка сразу заметил ошибки у поп-звезды. Исполнение молодого певца ему понравилось больше. «У нее были фальшивые ноты. Мне больше нравится, когда он поет. Он просто, а она пафосно. Перебор», — сказал продюсер. Преподаватель вокала заявил, что это песня нравится ему больше в исполнении Андрея Сапунова – бывшего вокалиста и гитариста рок-группы «Воскресение». Музыканта не стало в 2020 году.«Это мой друг. Но не потому мне больше нравится. Он просто лучше это делал. Он знает, о чем это, очень честно и стильно. А это колхоз!» — высказался Коробка. Владимир также рассказал, что изначально было задумано так, что все выступления участников должны были быть без фонограммы. Однако технически это было сложно осуществить. Иногда учить текст и ставить номер приходилось за несколько часов до концерта. Из-за этого молодые артисты часто ошибались на сцене. Участники «Фабрики звезд» нередко закатывали истерики, но Владимир пытался найти подход к каждому. «У них стресс. Они все с ума сошли, когда поняли, куда попали. Иногда всё заканчивалось ступором просто. Человек стоит и ревет. И это неправильно. С большинством у нас были доверительные рабочие отношения. Ребята слушали замечания. Если нужно переписать 159 раз одну фразу, значит нужно», — сказал Коробка в шоу Яны Чуриковой «Фабрика с Яной Чу».