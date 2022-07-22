Прокуратура обжаловала оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой*, которую обвиняли в распространении порнографии
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Прокуратура обжаловала оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой*, которую обвиняли в распространении порнографии

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой*, которую обвиняли в распространении порнографии

Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор по делу художницы и активистки Юлии Цветковой*, которую обвиняли в распространении порнографии. Об этом сообщает телеграм-канал "Я/Мы Юлия Цветкова*".

Вчера, 21 июля, прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор Цветковой. Дата нового суда пока неизвестна. Спустя три года дело идет на очередной новый круг. И опасность не миновала. Несмотря на решение суда первой инстанции, Юлю по-прежнему могут посадить,

— говорится в посте.

На прошлой неделе Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Юлию, но прокуратура имела право обжаловать это решение в течение 10 дней, что она и сделала.

Возможно, что сейчас самое опасное время за все три года суда и следствия. Ресурсы защиты на исходе, сил у Юли и ее близких уже мало, поддержки и публичности все меньше. А ресурсы государства неограниченны, и прокуратура очень хочет защитить "честь мундира",

— опасаются сторонники Юлии.

Уголовное дело в отношении художницы было заведено еще в 2019 году. Основанием послужили рисунки Юлии, на которых в числе прочего было изображено и обнаженное женское тело. Работы художницы были в основном посвящены феминизму и бодипозитиву. Цветкову также обвиняли в пропаганде ЛГБТ, эту тему она тоже затрагивала в своих работах: дважды ее штрафовали за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".


Рисунок Юлии Цветковой

В июне 2022 года Юлию внесли в реестр СМИ — иностранных агентов, о чем она сама узнала из новостей. Активистка рассказала прессе, что из-за разбирательств оказалась в "полной изоляции", а ее жизнь "полностью уничтожена".

*Внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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