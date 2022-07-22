Раскрыли связь Максима Галкина и Владимира Зеленского
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Раскрыли связь Максима Галкина и Владимира Зеленского

Раскрыли связь Максима Галкина и Владимира Зеленского
Артист Максим Галкин не только сбежал, но и позволили себе лить грязь на Россию.   Шоумен и Владимир Зеленский ценятся «кураторами» за одинаковые качества, уверен бывший депутат. О жизни некогда популярного в России пародиста Максима Галкина периодически всплывают все новые подробности. Сбежавший с родины артист сегодня находится под пристальным вниманием не только прессы и общественности, но и компетентных должностных лиц. Один из них даже раскрыл тайную связь шоумена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Напомним, что после начала специальной военной операции в Донбассе супруг Народной артистки СССР Аллы Пугачевой решил хайпануть на политической ситуации и обрушился с критикой в адрес руководства страны. Фейки о России он продолжает распространять и сейчас, зарабатывая тем самым семье на хлеб. К слову, после переезда в Израиль звездная чета даже решила распрощаться со своим легендарным замком. Как отметил экс-депутат Государственной Думы РФ Роман Худяков, артисты пытаются продать свое имение за 700 миллионов рублей, хотя роскошный дом оценивается в миллиард. Об этом сообщает телеканал «360».
«Вот только с его оформлением в кадастре очень мутная история», – уточнил политик Роман Худяков. И это далеко не единственная «мутная история», связанная с Максимом Галкиным. Юморист частенько попадает в скандалы. Злые языки постоянно пытаются обвинить его в нетрадиционной сексуальной ориентации. Ходят слухи, что Алла Пугачева интересует шоумена больше как известное имя, а не как женщина. Бывший парламентарий также уточнил, что звездная семейка решила окончательно переехать в США и уже присматривает там недвижимость. Он не сомневается, что пародист во время гастролей по Америке вновь будет поливать грязью Россию. Экс-депутат подчеркнул, что концертную программу для Максима Галкина составляют некие кураторы. По его словам, артистов сегодня «покупают» очень дорого. Политик уверен, что ставка делается на людей, готовых предать свой народ и страну. В один ряд с пародистом он поставил также президента Украины Владимира Зеленского. К слову, глава Незалежной тоже отличается большим талантом юмориста, вот только с политической карьерой ему не повезло. Придя к власти Владимир Зеленский отказался от своего комедийного кинообраза и занялся решением реальных проблем страны – одобрил гей-парад в центре Киева.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

Последние новости

Жители Анапы попросили запретить концерт Киркорова из-за танца на кресте
Жители Анапы попросили запретить концерт Киркорова из-за танца на
С жителя Эхирит-Булагатского района взыскали 78 тысяч рублей за неосторожный обряд с огнем в лесу
С жителя Эхирит-Булагатского района взыскали 78 тысяч рублей за
Как управлять бизнесом с помощью методологии Адизеса?
Как управлять бизнесом с помощью методологии Адизеса?
Чтобы не было негатива: приметы, связанные с чайником, почему лучше убрать свисток
Чтобы не было негатива: приметы, связанные с чайником, почему лучше
В Белоруссии проект «Без срока давности» помог найти новые захоронения
В Белоруссии проект «Без срока давности» помог найти новые захоронения
Как выглядит "Голубой огонек" без наложенного звука
Как выглядит "Голубой огонек" без наложенного звука
Дмитрий Тарасов намерен судиться с блогершой из-за клеветы
Дмитрий Тарасов намерен судиться с блогершой из-за клеветы
Маргарита Симоньян на дне рождения Руссо станцевала под его песню
Маргарита Симоньян на дне рождения Руссо станцевала под его песню
Рената Литвинова установила огромный ценник на свой спектакль в Латвии
Рената Литвинова установила огромный ценник на свой спектакль в Латвии
Артист «Кривого зеркала» объяснил, зачем зрители ходят на Ольгу Бузову
Артист «Кривого зеркала» объяснил, зачем зрители ходят на Ольгу Бузову
Раскрыли связь Максима Галкина и Владимира Зеленского
Раскрыли связь Максима Галкина и Владимира Зеленского
Мнение: ограничения НБУ приведут к всплеску популярности криптовалют
Мнение: ограничения НБУ приведут к всплеску популярности криптовалют

Топ на сегодня

Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Эксперт: Концепция "молодёжь – это будущее" сменилась на "молодёжь – это настоящее"
Эксперт: Концепция "молодёжь – это будущее" сменилась на
Пропавший муж, школьная любовь, античный бордель и французская глубинка: 9 новых книг
Пропавший муж, школьная любовь, античный бордель и французская
У Никиты Михалкова возникли серьезные проблемы со здоровьем
У Никиты Михалкова возникли серьезные проблемы со здоровьем

Еще по теме

Об уголовной деле Максима Галкина высказался Следственный комитет
Замок Максима Галкина готов купить богатый продюсер
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина три года: новые фото и поздравления от Орбакайте и Киркорова
Максим Галкин поругался с поклонниками