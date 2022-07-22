Разработчики новой Forza Motorsport рассказали о важности правильной гоночной стратегии
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Разработчики новой Forza Motorsport рассказали о важности правильной гоночной стратегии

Разработчики новой Forza Motorsport рассказали о важности правильной гоночной стратегии


Представленный в июне геймплей новой Forza Motorsport вызвал интерес у поклонников хардкорных гоночных симуляторов. Разработчики обещают в проекте максимальный реализм, уделяя внимание даже самым мелким деталям. Ранее студия Turn 10 рассказывала, что игрокам следует ожидать в новой Forza Motorsport «физику нового поколения», а каждая гонка будет полна «глубины и драматизма».

В новых записях в социальных сетях студия Turn 10 рассказала про важность выбора правильной гоночной стратегии в новой Forza Motorsport:

Гоночная стратегия является неотъемлемым элементом геймплея совершенно новой Forza Motorsport. На пит-стопах вы сможете заправляться и менять шины на варианты с разным составом: жесткие, средние или мягкие, каждый из вариантов имеет свои собственные характеристики сцепления и износа.

Напомним, у новой Forza Motorsport пока нет даты релиза, ниже можно посмотреть геймплей игры.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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