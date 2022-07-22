Рената Литвинова установила огромный ценник на свой спектакль в Латвии

Актриса Рената Литвинова установила такие цены, что простым людям даже не попасть на ее спектакль. Артистка сообщила поклонникам, что в сентябре она приедет в Латвию со своей новой постановкой. Находясь с весны за границей, артистка работала над пьесой под названием «Кактус». Премьера состоится 30 сентября в рамках театрального фестиваля, о чем Рената объявила накануне. Правда, пока никто не может сказать, получится ли у Литвиновой продать все билеты на своё шоу. Жители Таллина возмущаются в Сети завышенными ценами на билеты. За места в первых рядах организаторы мероприятия просят 600 евро! Это, по меркам местных зарплат, просто огромные деньги. Многие советуют Ренате, разбалованной доходами в родной стране, «закатать губу».«Очень хотела попасть, но цены — космос», «Непонятно, из чего строится такой ценник. Учитывая, что минимальная зарплата в Эстонии около 600€. Всегда думала, что творчество должно быть доступно всем, но оказалось, не совсем всем», — ругаются соотечественники Ренаты, живущие за границей. Есть у публики вопросы и относительно возвращения Литвиновой в Россию. Дело в том, что актриса уехала из страны весной, сославшись на серьезные проблемы со здоровьем. Она публиковала в Сети фото из больницы и демонстрировала, как ей плохо. Недавно Павел Табаков заявил, что врачи запретили Литвиновой перелеты из-за серьезной болезни. Однако этот запрет, как видно, действует только на рейсы до Москвы. В остальных случаях Рената свободно перемещается по Европе, посещает модные дефиле и ходит на шоппинг в бутики. Напомним, что в Европе давно живет дочь Литвиновой Ульяна. Наследница Ренаты, выросшая копией своей матери, учится на дизайнера и недавно представила публике свою первую учебную коллекцию.