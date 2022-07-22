Россияне назвали две главные сферы для траты бюджетных денег
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне назвали две главные сферы для траты бюджетных денег

Россияне назвали две главные сферы для траты бюджетных денегSuperJob: россияне назвали траты из бюджета на образование и здравоохранение главными

В приоритете у государства должны быть траты на образование и здравоохранение, такие две главные сферы назвали россияне в опросе SuperJob.

Первоочередными статьями расходов государства 53 процента называли сферу образования, 51 процент — здравоохранение. Практически каждый третий считает, что бюджетные деньги следует направить на поддержку национальной экономики (32 процента) и социальной политики (30 процентов).

По мнению 25 процентов респондентов, в финансовых вливаниях нуждается сфера жилищно-коммунального хозяйства. По 22 процента приоритетными статьями бюджета страны назвали правоохранительную деятельность и национальную оборону. Еще 15 процентов уверены, что тратить деньги нужно на охрану окружающей среды, около 5 процентов — на культуру, кино и СМИ.

Женщины чаще мужчин главными статьями госбюджета называли образование, здравоохранение и охрану окружающей среды. Мужчины чаще говорили, что госсредства должны идти в основном на поддержание экономики, социальной политики и нацобороны.

Молодые люди до 24 лет выделяли образование, экологию и культуру. По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, россияне стали чаще называть приоритетными сферами национальную экономику, национальную оборону и правоохранительную деятельность, внимание к экологии за два года упало.

До 2026 года на модернизацию первичного звена здравоохранения в России предполагается потратить 558 миллиардов рублей. Уровень расходов сравним, например, с субсидиями для государственных СМИ.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Антон Гусев романтично отметил день рождения с новой девушкой
Антон Гусев романтично отметил день рождения с новой девушкой
В России выявили 6659 случаев коронавируса
В России выявили 6659 случаев коронавируса
Россияне назвали две главные сферы для траты бюджетных денег
Россияне назвали две главные сферы для траты бюджетных денег
CEO Epic Games Store заступился за NFT-игры
CEO Epic Games Store заступился за NFT-игры
Бигрина сильно постарела всего за год на Дом-2
Бигрина сильно постарела всего за год на Дом-2
Клиническое исследование подтверждает эффективность генной терапии гемофилии
Клиническое исследование подтверждает эффективность генной терапии
Побывавший в США популярный российский блогер назвал недостаток страны
Побывавший в США популярный российский блогер назвал недостаток страны
Опубликован новый портрет принца Джорджа в честь его 9-летия
Опубликован новый портрет принца Джорджа в честь его 9-летия
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
США отозвали запрос на экстрадицию Винника из Франции
США отозвали запрос на экстрадицию Винника из Франции
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с первого сезона (15 фото)
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с
Ubisoft отменила бесплатный шутер Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline
Ubisoft отменила бесплатный шутер Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline

Топ на сегодня

BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге: "Ей казалось, что королевская семья похожа на Голливуд"
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге:
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке

Еще по теме

Россияне назвали главные для страны проблемы
Россияне назвали самые скучные профессии
Расходы бюджета на качество жизни людей растут, отметил Рязанский
Опрос: россияне предлагают сэкономить на госуправлении, культуре и ЖКХ