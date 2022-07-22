Рудова разделась и показала, до чего ее довело психическое расстройство
39-летняя актриса Наталья Рудова наиболее известна по роли Татьяны Бариновой в сериале "Татьянин день" и Ксении Ковальчук в "Универе". Недавно звезда путешествовала в Африку, но вернулась оттуда с неприятными симптомами.
Актриса разделась и оголила перед подписчиками сильно исхудавший живот. Ее вполне устраивает своя фигура, но это заслуга скорее не ее стараний, а неприятного недуга.
"Как же меня задолбало РПП", — пожаловалась она поклонникам. Речь идет о расстройстве приема пищи — психического заболевания, которое характеризуется нервным перееданием или недоеданием, а также других расстройствах, связанных с приемом пищи.
Наталья обратилась к подписчикам за советом. Многие сказали, что это с ней навсегда, а другие посоветовали обратиться к психотерапевту. Некоторые порекомендовали и народные методы, включая медитацию и семена льна.
Наталья Рудова объяснила, почему выбирает богатых мужчин
Недавно актриса призналась, что в мужчинах для нее главное состоятельность и образованность, а также схожие интересы, и многие подписчицы не оценили ее искренность. На Наталью посыпались вопросы касательно первого пункта, но она сказала, что уже не первый раз их слышит. Рудова считает это абсолютно нормальным.
Одна подписчица в пример ей привела себя и рассказала, что шесть лет встречается с женатым мужчиной и все у нее хорошо. Наталье показалось это аморальным.