Рудова разделась и показала, до чего ее довело психическое расстройство

Вадим Карасев

39-летняя актриса Наталья Рудова наиболее известна по роли Татьяны Бариновой в сериале "Татьянин день" и Ксении Ковальчук в "Универе". Недавно звезда путешествовала в Африку, но вернулась оттуда с неприятными симптомами.

Актриса разделась и оголила перед подписчиками сильно исхудавший живот. Ее вполне устраивает своя фигура, но это заслуга скорее не ее стараний, а неприятного недуга.

"Как же меня задолбало РПП", — пожаловалась она поклонникам. Речь идет о расстройстве приема пищи — психического заболевания, которое характеризуется нервным перееданием или недоеданием, а также других расстройствах, связанных с приемом пищи.

Наталья обратилась к подписчикам за советом. Многие сказали, что это с ней навсегда, а другие посоветовали обратиться к психотерапевту. Некоторые порекомендовали и народные методы, включая медитацию и семена льна.

Наталья Рудова объяснила, почему выбирает богатых мужчин

Недавно актриса призналась, что в мужчинах для нее главное состоятельность и образованность, а также схожие интересы, и многие подписчицы не оценили ее искренность. На Наталью посыпались вопросы касательно первого пункта, но она сказала, что уже не первый раз их слышит. Рудова считает это абсолютно нормальным.



Одна подписчица в пример ей привела себя и рассказала, что шесть лет встречается с женатым мужчиной и все у нее хорошо. Наталье показалось это аморальным.

Мне кажется это аморальным в первую очередь по отношению к себе, вы тратите свое время и жизнь ни на что. В итоге — страдают все. Шесть лет в никуда.

