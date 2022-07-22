С жителя Эхирит-Булагатского района взыскали 78 тысяч рублей за неосторожный обряд с огнем в лесу

В апреле 2022 года 48-летний местный житель Эхирит-Булагатского района в лесу проводил национальный обряд с применением открытого источника огня. В результате неосторожного использования, пламя перешло на траву. Огонь мог перейти в населенные пункты и лесные массивы, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В течении суток, подразделение лесопожарной охраны потушили пожар. На тушение огня затрали 78 тысяч рублей. Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании убытков с мужчины, потраченных на тушение. Суд удовлетворил.