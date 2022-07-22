Штурм в микрокупальнике вывалила грудь, а Соколовский назвал дату свадьбы. Соцсети звезд
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Штурм в микрокупальнике вывалила грудь, а Соколовский назвал дату свадьбы. Соцсети звезд

Штурм в микрокупальнике вывалила грудь, а Соколовский назвал дату свадьбы. Соцсети звезд

На прошлой неделе Влад Соколовский сделал предложение Ангелине Сурковой, которая подарила ему сына. Важное событие произошло на Бали, где сейчас отдыхает пара.


Поклонники осыпают 30-летнего артиста поздравлениями. Многие также стали интересоваться датой будущей свадьбы. Оказалось, на подготовку к торжеству пара заложила достаточно долгий период.

«Думаю, что мы будем праздновать в 2023 году! Мы бы хотели отметить праздник в определенном кругу и для нас это очень важно», — ответил на вопросы подписчиков музыкант.

Очевидно настроена на серьезные отношения и 56-летняя Наталья Штурм. Сейчас певица купается в любви руководителя Дублинского филармонического оркестра Дерека Глисона. Соцсети звезды пестрят их совместными снимками, которые излучают идиллию.

Наталья может похвастаться стройной фигурой
Пара отдыхает на пляжах Европы

Не прочь пофотографировать исполнительницу и 58-летний музыкант. Певица опубликовала пикантный кадр, сделанный рукой возлюбленного. На снимке она предстала в микрокупальнике, чей лиф едва скрывал пышную грудь хозяйки.

В жаркой стране сейчас находится и Мария Погребняк. Правда, отдых на пляже 33-летняя блондинка предпочла визиту к риелтору. Она рассказала подписчикам, что собирается приобрести недвижимость в Алании, как в последнее время делают многие селебрити.

Супруга футболиста посмотрела несколько квартир, но призналась, что мечтает о роскошной вилле с бассейном. «Почему Турция? Климат, море в шаговой доступности, в Алании 360 дней в году солнце, возможность получения турецкого гражданства, цены от 100 тысяч евро», — перечисляла выгоды покупки Погребняк.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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