Слуцкий: Итоги переговоров в Стамбуле позволят снять напряжение на рынках
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Слуцкий: Итоги переговоров в Стамбуле позволят снять напряжение на рынках

Слуцкий: Итоги переговоров в Стамбуле позволят снять напряжение на рынках

Подписание соглашений по экспорту зерна из Украины демонстрирует ответственный подход России в практической плоскости в вопросах продовольственной безопасности. Об этом «Парламентской газете» заявил председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось о подписании в Стамбуле двух документов по морским поставкам украинского зерна и экспорту российской сельскохозяйственной продукции — «Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины» и «Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки».

«Будем надеяться, что итоги переговоров в Стамбуле позволят снять напряжение на мировых рынках и устранить риски продовольственного кризиса», — сказал Слуцкий. Депутат также подчеркнул, что немаловажным при этом является полное выполнение условий соглашения всеми его участниками.

«Хотел бы также отметить, что значительную роль в достижении договоренностей сыграли непосредственно Генсек ООН и наши турецкие партнеры», — заключил он.

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По материалам: pnp.ru

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