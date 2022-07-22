СМИ: Тайвань запретил покупку криптовалют с банковских карт
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СМИ: Тайвань запретил покупку криптовалют с банковских карт

СМИ: Тайвань запретил покупку криптовалют с банковских карт


Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) направила письмо в банковскую ассоциацию с требованием запретить использование кредитных карт для оплаты цифровых активов. Об этом сообщает Forkast со ссылкой на местные СМИ.


В документе регулятор предупредил о связанных с криптовалютами рисках и предоставил финансовым организациям три месяца на выполнение новых требований.


По данным СМИ, FSC также ограничила использование банковских карт для азартных онлайн-игр, покупки акций, фьючерсов и опционов.


По мнению регулятора, платежный инструмент следует применять «для потребления, а не финансовых инвестиций и спекулятивной торговли».


Напомним, в июне глава центробанка Тайваня Ян Чин-лонг рассказал, что ведомство все еще работает над национальной цифровой валютой. Однако говорить о точных сроках выпуска CBDC пока рано.

# Экономика регулирование, тайвань, новости
По материалам: ForkLog

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