СМИ: Тайвань запретил покупку криптовалют с банковских карт

Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) направила письмо в банковскую ассоциацию с требованием запретить использование кредитных карт для оплаты цифровых активов. Об этом сообщает Forkast со ссылкой на местные СМИ.

В документе регулятор предупредил о связанных с криптовалютами рисках и предоставил финансовым организациям три месяца на выполнение новых требований.

По данным СМИ, FSC также ограничила использование банковских карт для азартных онлайн-игр, покупки акций, фьючерсов и опционов.

По мнению регулятора, платежный инструмент следует применять «для потребления, а не финансовых инвестиций и спекулятивной торговли».

Напомним, в июне глава центробанка Тайваня Ян Чин-лонг рассказал, что ведомство все еще работает над национальной цифровой валютой. Однако говорить о точных сроках выпуска CBDC пока рано.