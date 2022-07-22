Советы для огородников на конец июля и август 2022 года по лунному календарю
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Советы для огородников на конец июля и август 2022 года по лунному календарю

Советы для огородников на конец июля и август 2022 года по лунному календарю

Советы для огородников на конец июля и август 2022 года по лунному календарю

В конце июля и в течение августа на дачах и приусадебных участках для огородников наступает жаркая пора. К этому времени начинается активный сбор урожая и заготовок на зиму. Также им приходится заниматься прополкой грядок и внимательно следить, чтобы вредители не уничтожили урожай. Опытные огородники стараются проводить все работы в соответствии с рекомендациями лунного календаря.

Лунный календарь на конец июля 2022 года


Для обеспечения хорошего урожая и его заготовок на зиму, в конце июля важно внимательно следить, чтобы овощи на грядках не начали портиться. К этому времени огурцы могут начать желтеть, а помидоры трескаться, что делает их непригодными для консервации.

Это может случиться из-за недостаточного полива в жаркую погоду или поражения вредителями. Огурцы начинают желтеть из-за мучнистой росы, фузариоза или прикорневой гнили, а помидоры могут лопаться из-за избытка влаги или чрезмерного пасынкования и удаления листьев. В конце июля необходимо срочно решить эту проблему, чтобы не остаться без урожая.

Конец июля также является временем бурного роста сорняков, поэтому следует уделить внимание регулярным прополкам. Наряду с этим в конце месяца проводится профилактическая обработка всех овощных культур раствором медного купороса.

Проводя огородные работы, необходимо учитывать рекомендации лунного календаря на конец июля 2022 года и погодные условия вашего региона.

Лунный календарь огородника на август 2022 года


Август — пора сбора урожая. В это время особенно важно следить за сохранностью огородных культур, собирать урожай в сухие солнечные дни, но только рано утром или вечером, когда зайдет солнце. Дождливая, сырая погода может стать причиной того, что собранный в это время урожай окажется не пригоден для заготовок и длительного зимнего хранения.

Помимо сбора урожая, в августе проводят уборку на грядках, убирают сухую траву и вывозят мусор. Кроме того, в это время следует проводить обработку освободившихся грядок, их рыхление и вскапывание.

Наиболее благоприятные дни для огородных работ в августе 2022 года определяют по специальной таблице, составленной в соответствии с лунным календарем.




# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

Последние новости

Советы для огородников на конец июля и август 2022 года по лунному календарю
Советы для огородников на конец июля и август 2022 года по лунному
Центробанк назвал недопустимым автоматический запрос кредитной истории
Центробанк назвал недопустимым автоматический запрос кредитной истории
Ефим Шифрин улетел в Израиль: как живет за границей юморист
Ефим Шифрин улетел в Израиль: как живет за границей юморист
ЕР будет сотрудничать с Центросоюзом РФ
ЕР будет сотрудничать с Центросоюзом РФ
В российском регионе девять человек попали в больницу после посещения аквапарка
В российском регионе девять человек попали в больницу после посещения
Иван Охлобыстин отметил день рождения на работе в компании Сергея Жукова
Иван Охлобыстин отметил день рождения на работе в компании Сергея
Светлана Бондарчук рассказала о муже: чем на самом деле занимается Сергей Харченко
Светлана Бондарчук рассказала о муже: чем на самом деле занимается
У Star Wars Jedi: Survivor появилась возможная дата релиза
У Star Wars Jedi: Survivor появилась возможная дата релиза
Заманчивые перспективы для Близнецов, и успехи у Львов: гороскоп от Александра Зараева на август 2022 года
Заманчивые перспективы для Близнецов, и успехи у Львов: гороскоп от
Анна Янкова - победительница конкурса красоты "Мисс Москва-2022" (10 фото)
Анна Янкова - победительница конкурса красоты "Мисс
Биткоин-биржа Mercado Bitcoin допустила расширение на Мексику
Биткоин-биржа Mercado Bitcoin допустила расширение на Мексику
Виктория Боня ответила на критику того, что закрутила роман с женатым мужчиной
Виктория Боня ответила на критику того, что закрутила роман с женатым

Топ на сегодня

Как Европа может без проблем пережить зиму и адаптироваться без российского газа
Как Европа может без проблем пережить зиму и адаптироваться без
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
Иван Краско выписался из больницы после проблем с сердцем и легкими: что известно о состоянии здоровья актера
Иван Краско выписался из больницы после проблем с сердцем и легкими:
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс Москва-2022" высмеяли в Сети
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с первого сезона (15 фото)
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с

Еще по теме

Как определить лучшие дни для сбора урожая и заготовок с 17 июля по 31 августа 2022 года в соответствии с лунным календарем
Какие важные работы проводятся дачниками в июле 2022 года согласно лунному календарю
Как, срывая огурцы, не навредить растению и сохранить урожайность
Лунный календарь садовода и огородника на 2022 год