Советы для огородников на конец июля и август 2022 года по лунному календарю

В конце июля и в течение августа на дачах и приусадебных участках для огородников наступает жаркая пора. К этому времени начинается активный сбор урожая и заготовок на зиму. Также им приходится заниматься прополкой грядок и внимательно следить, чтобы вредители не уничтожили урожай. Опытные огородники стараются проводить все работы в соответствии с рекомендациями лунного календаря.

Лунный календарь на конец июля 2022 года





Для обеспечения хорошего урожая и его заготовок на зиму, в конце июля важно внимательно следить, чтобы овощи на грядках не начали портиться. К этому времени огурцы могут начать желтеть, а помидоры трескаться, что делает их непригодными для консервации.

Это может случиться из-за недостаточного полива в жаркую погоду или поражения вредителями. Огурцы начинают желтеть из-за мучнистой росы, фузариоза или прикорневой гнили, а помидоры могут лопаться из-за избытка влаги или чрезмерного пасынкования и удаления листьев. В конце июля необходимо срочно решить эту проблему, чтобы не остаться без урожая.

Конец июля также является временем бурного роста сорняков, поэтому следует уделить внимание регулярным прополкам. Наряду с этим в конце месяца проводится профилактическая обработка всех овощных культур раствором медного купороса.

Проводя огородные работы, необходимо учитывать рекомендации лунного календаря на конец июля 2022 года и погодные условия вашего региона.

Лунный календарь огородника на август 2022 года





Август — пора сбора урожая. В это время особенно важно следить за сохранностью огородных культур, собирать урожай в сухие солнечные дни, но только рано утром или вечером, когда зайдет солнце. Дождливая, сырая погода может стать причиной того, что собранный в это время урожай окажется не пригоден для заготовок и длительного зимнего хранения.

Помимо сбора урожая, в августе проводят уборку на грядках, убирают сухую траву и вывозят мусор. Кроме того, в это время следует проводить обработку освободившихся грядок, их рыхление и вскапывание.

Наиболее благоприятные дни для огородных работ в августе 2022 года определяют по специальной таблице, составленной в соответствии с лунным календарем.











