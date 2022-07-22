США отозвали запрос на экстрадицию Винника из Франции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

США отозвали запрос на экстрадицию Винника из Франции

США отозвали запрос на экстрадицию Винника из Франции


Американские власти отозвали запрос на экстрадицию россиянина Александра Винника из Франции. Об этом сообщил его адвокат Фредерик Бело, пишет РБК.


О том, что США отозвали направленный в 2020 году запрос на выдачу Винника, стало известно в ходе слушаний в Следственной палате суда Парижа. 


"При помощи такого обманного маневра США хотели добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, чтобы оттуда его как можно быстрее отправили бы в Соединенные Штаты", - считает Бело.


В ходе заседания суд также перенес запланированные дальнейшие слушания дела Винника с 7 сентября на 3 августа. До этого момента он останется во французской тюрьме.


В Минюсте США отказались от комментариев.


Ранее французский суд отклонил кассационное ходатайство с обжалованием приговора о пятилетнем заключении. Вследствии этого решения Винника могли экстрадировать в Грецию, а затем в США, говорили его адвокаты. 


Перевод должен был состояться 30 июня, однако защита подала срочную апелляцию для приостановки высылки Винника из Франции, а также обратилась в Европейский суд по правам человека. Последний запретил французским властям экстрадировать Винника в Грецию.


Напомним, в 2017 году Винника задержали в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e. Одновременно с этим власти США конфисковали домен BTC-e.


Впоследствии греческий суд удовлетворил запрос на выдачу Винника по требованию сразу трех стран — США, России и Франции. В декабре 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и РФ.


В начале 2020 года Винника экстрадировали из Греции во Францию. Там его приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу 100 000 евро. Защита пыталась обжаловать решение, однако суд оставил приговор в силе.

# Экономика александр винник, сша, франция, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

США отозвали запрос на экстрадицию Винника из Франции
США отозвали запрос на экстрадицию Винника из Франции
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с первого сезона (15 фото)
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с
Ubisoft отменила бесплатный шутер Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline
Ubisoft отменила бесплатный шутер Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline
Стало известно о планах Польши разместить новые гарнизоны у границ с Белоруссией
Стало известно о планах Польши разместить новые гарнизоны у границ с
Мария Кожевникова оценила идею создания в России черного списка артистов
Мария Кожевникова оценила идею создания в России черного списка
Почти 90 процентов бесплатных VPN уличили в краже информации пользователей
Почти 90 процентов бесплатных VPN уличили в краже информации
Приметы и суеверия, связанные с детьми: почему первый раз искупать ребенка должна именно мама
Приметы и суеверия, связанные с детьми: почему первый раз искупать
Геймплей шутера Bright Memory: Infinite на Xbox Series X — 4K 60 FPS и трассировка лучей
Геймплей шутера Bright Memory: Infinite на Xbox Series X — 4K 60 FPS
Белая продолжает говорить о беременности от Тиграна Салибекова
Белая продолжает говорить о беременности от Тиграна Салибекова
Финская таможня продала биткоины на €46,5 млн. Деньги направят на помощь Украине
Финская таможня продала биткоины на €46,5 млн. Деньги направят на
"Медленнее. Немного левее": 84-летняя голливудская актриса рассказала о плюсах секса в своем возрасте
"Медленнее. Немного левее": 84-летняя голливудская актриса
Пушков пообещал Евросоюзу последствия из-за позиции по «Северному потоку-2»
Пушков пообещал Евросоюзу последствия из-за позиции по «Северному

Топ на сегодня

BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге: "Ей казалось, что королевская семья похожа на Голливуд"
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге:
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке

Еще по теме

Адвокат Винника заявил о его возможной экстрадиции в США
Суд в Греции решил экстрадировать российского совладельца биржи криптовалют в США
Защита Винника обжалует содержание его под стражей во Франции
Франция объявила в розыск схваченного в Греции жителя России Винника