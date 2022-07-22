США отозвали запрос на экстрадицию Винника из Франции

Американские власти отозвали запрос на экстрадицию россиянина Александра Винника из Франции. Об этом сообщил его адвокат Фредерик Бело, пишет РБК.

О том, что США отозвали направленный в 2020 году запрос на выдачу Винника, стало известно в ходе слушаний в Следственной палате суда Парижа.

"При помощи такого обманного маневра США хотели добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, чтобы оттуда его как можно быстрее отправили бы в Соединенные Штаты", - считает Бело.

В ходе заседания суд также перенес запланированные дальнейшие слушания дела Винника с 7 сентября на 3 августа. До этого момента он останется во французской тюрьме.

В Минюсте США отказались от комментариев.

Ранее французский суд отклонил кассационное ходатайство с обжалованием приговора о пятилетнем заключении. Вследствии этого решения Винника могли экстрадировать в Грецию, а затем в США, говорили его адвокаты.

Перевод должен был состояться 30 июня, однако защита подала срочную апелляцию для приостановки высылки Винника из Франции, а также обратилась в Европейский суд по правам человека. Последний запретил французским властям экстрадировать Винника в Грецию.

Напомним, в 2017 году Винника задержали в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e. Одновременно с этим власти США конфисковали домен BTC-e.

Впоследствии греческий суд удовлетворил запрос на выдачу Винника по требованию сразу трех стран — США, России и Франции. В декабре 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и РФ.

В начале 2020 года Винника экстрадировали из Греции во Францию. Там его приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу 100 000 евро. Защита пыталась обжаловать решение, однако суд оставил приговор в силе.