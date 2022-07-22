США предоставили России «комфортные письма» для обеспечения экспорта удобрений
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США предоставили России «комфортные письма» для обеспечения экспорта удобрений

США предоставили России «комфортные письма» для обеспечения экспорта удобренийЗамгоссекретаря США Нуланд: России выдали «комфортные письма» для обеспечения экспорта

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Вашингтон на фоне трудностей Москвы с поиском перевозчиков и поставщиков предоставил так называемые «комфортные письма» для обеспечения экспорта из России продовольствия и удобрений. Они не имеют юридической силы, но отсылаются в качестве подтверждения определенной информации, сообщает ТАСС.

«Россия также жаловалась, что не может экспортировать свое продовольствие и удобрения. США никогда не вводили санкции на продовольствие и удобрения из России. Но теперь мы выдали им "комфортные письма". Может, это тоже было связано с тем фактом, что им было трудно найти перевозчиков и страховщиков для своего зерна. Но им тоже нужны деньги с учетом других мер, которые мы предпринимаем в их отношении», — заявила Нуланд.

Ранее она подчеркивала, что Вашингтон вместе с партнерами нуждаются в том, чтобы Россия продолжила поставлять нефть на мировые рынки. По ее словам, если этого не произойдет, то цены на данный ресурс будут повышаться.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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