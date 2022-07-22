Стало известно о планах Польши разместить новые гарнизоны у границ с Белоруссией
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Стало известно о планах Польши разместить новые гарнизоны у границ с Белоруссией

Стало известно о планах Польши разместить новые гарнизоны у границ с Белоруссией«Русская весна»: Польша планирует разместить новые гарнизоны у границ с Белоруссией

Польша планирует разместить вдоль границ с Белоруссией новые военные гарнизоны. Проект соответствующего постановления уже вынесен на межведомственные консультации, пишет портал «Русская весна».

Предполагается, что по всей Польше будут действовать 106 военных гарнизона, в том числе два новых — Бяла-Подляска и Катовице.

В последнем будет предусмотрен контроль за территориями таких городов, как Хожув, Домброва-Гурнича, Явожно, Катовице, Мысловице, Руда-Сленска, Сосновец, Свентохловице и Тыхы. Кроме того, там также планируется разместить ставку главнокомандующего.

Отмечается, что данные меры нацелены на увеличение численности армии Польши и расширение военной инфраструктуры у границы с Белоруссией.

Ранее стало известно, что в Польше начали создавать все больше бригад территориальной обороны. Министр обороны страны Мариуш Блащак объявил о создании и наборе новых формирований в Варшаве, а также в городах Хелм и Пшемысль, расположенных вблизи границы с Украиной.

27 июня глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что власти страны решили расширить численность армии более чем в 2,5 раза: со 150 тысяч до 400 тысяч военных. Кроме того, в стране планируют докупить модернизированное оружие, чтобы суметь противостоять угрозе в случае необходимости.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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